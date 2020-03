Semana da Bondade foca ações sociais no Colégio Magnus

Realização em todos os meses do ano letivo

O Colégio Magnus mais uma vez inova no quesito incentivo à cidadania e a atuação social de seus alunos. Desta vez o destaque é o projeto Semana da Bondade, propõe a realização de ações diversas no objetivo de mostrar que a educação que se aprende nos livros precisa ser colocada em prática.

Ajudar um idoso a atravessar a rua, alimentar um animal sem dono, doar roupas e brinquedos, entre outras. Medidas como esta serão tarefas de casa a serem realizadas por uma semana em todos os meses.

Paralelamente, também serão arrecadados alimentos e uma família, indicada pelos familiares dos alunos, será selecionada conforme o critério de maior necessidade para receber os donativos. A entrega será realizada pelos alunos, que poderão ter a experiência tão enriquecedora de participar de um gesto de caridade e ainda conhecer a realidade de pessoas carentes. Vale reafirmar que a Semana da Bondade será realizada em todos os meses do ano letivo.

Como a pauta da interação entre o meio escolar e a comunidade é sempre levada muito a sério, regularmente serão desenvolvidas ações promovendo essa integração.

E outro ponto que o Magnus dá grande importância é para a participação das famílias dentro da escola. Para isso existe o momento da família, uma atividade específica onde alunos e seus familiares terão a oportunidade de conviver juntos no ambiente escolar, com apoio da equipe da Escola da Inteligência.

Com o maior complexo educacional da região o Colégio Magnus possui a maior carga horária e projetos exclusivos como a Escola da Inteligência para atender e desenvolver as habilidades socio emocionais nos alunos.

