Semana da Família em Santo Antônio da Platina

Começa na manhã deste sábado

A Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Santo Antônio da Platina, promove de 11 a 19 deste mês a Semana da Família, destinada para “todos aqueles que acreditam e amam a família”, sobretudo as lideranças paroquiais para que promovam a família cristã nas comunidades e em seus próprios lares.

PROGRAMAÇÃO:

11/08 – SÁBADO – Carreata às nove horas saindo perto da Rodoviária;

12/08 – DOMINGO – Dia dos Pais – Missas na Matriz;

13/08 – SEGUNDA – Noite do Evangelho em Família nas Casas;

CONGRESSO DA FAMÍLIA – às 20 horas no Centro Pastoral

14/08 – TERÇA – Estudo Amoris Laetitia – cap 1-4 com Padre Rogério

15/08 – QUARTA – Estudo Amoris Laetitia – cap 5 com Pe. Luiz Fernando

16/08 –QUINTA – Estudo Amoris Laetitia – cap 6-9 com Pe. José Antônio.

17/08 – SEXTA – Visita nas comunidade,

18/08 – SÁBADO – Caminhada da Família rumo ao Morro do Cristo saindo às 18 h em frente da Igreja Matriz. Missa no Morro às 19h30min e consagração das Famílias

19/08 – DOMINGO – Almoço em família na quadra paroquial. Ingressos antecipados.

‘Amoris Laetitia‘ – A Alegria do Amor.

A nova exortação apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco enchem de esperança os fiéis ante as dificuldades e as diversas situações das famílias e matrimônios do século XXI.

“Como Maria, (as famílias) são exortadas a viver, com coragem e serenidade, os desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a guardar e meditar no coração as maravilhas de Deus (cf. Lc 2, 19.51)”. (numeral 30, capítulo 1).

“A aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo”. (numeral 66, capítulo 3).