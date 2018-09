Semana Literária/Feira do Livro em Cornélio, Jacarezinho e Santo Antônio

Programação é diversificada, gratuita e voltada para público de todas as idades

Entre os dias 17 e 22 de setembro, o Sesc PR (Serviço Social do Comércio) realizará a 37ª edição da Semana Literária e Feira do Livro. O evento ocorre simultaneamente em 23 municípios, incluídos Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Em todo o estado serão 390 atividades, como oficinas, palestras, apresentações artísticas, mesas redondas, exposições e sessões de cinema. Mais de setenta escritores, quarenta livrarias e editoras universitárias estarão presentes, lançando e comercializando publicações.

O tema que norteia as atividades deste ano é “Literatura, o tempo da imaginação”. A ideia é pensar na relação da literatura com os tempos atuais, a identidade das diferentes gerações de leitores e as possibilidades de incentivo à leitura em diversos suportes e dimensões, como por exemplo, na música, no cinema e nas redes sociais.

A Semana Literária busca contribuir com a formação dos leitores e debater temas importantes para a sociedade, valorizando a identidade paranaense e proporcionando o intercâmbio artístico e cultural entre produções Regionais e Nacionais.

Alguns destaques desta edição são os autores: Cristovão Tezza (foto principal), João Carrascoza Anzanello (foto abaixo), Tony Bellotto, Glória Kirinus, Cristiano Gouveia, Kiusam de Oliveira, Thiago Tizzot e Letícia Wierzchowski.

Para conferir toda a programação completa do evento detalhadamente nas cidades, acesse https://www.sescpr.com.br/semanaliteraria/programacao/cornelio-procopio/