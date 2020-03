Seminário do PSD filia dezenas de pré-candidatos a prefeito e vereador (vídeo)

Noite histórica no fim de semana em Cornélio Procópio

O segundo seminário de preparação político-eleitoral Cobras da Boa Política, organizado pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD), realizado nesta sexta-feira (6), em Cornélio Procópio reuniu mais de 400 lideranças, entre deputados, secretários de Estados , prefeitos, vereadores, e pré-candidatos de todos os municípios da região Associação do Município do Norte do Paraná (Amunop).

Hiroshi Kubo, de Carlópolis, Amim Hannouche, de Cornélio Procópio, Edimar Santos, de Santa Cecília do Pavão, foram alguns dos 12 prefeitos que se filiaram ao PSD de Carlos Massa Ratinho Junior. Vereadores, como Márcio José Albertini e Walcir Joaquim, ambos de Cambará, também se filiaram.

O presidente estadual da legenda, deputado estadual e secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex, esteve presente no evento e parabenizou a todos, tanto pela realização da formação política, quanto pela participação de centenas de lideranças, e destacou o empenho do governador Ratinho Junior pela região.

“Foi um evento riquíssimo, com a presença de muitas lideranças de todo o Norte do Paraná. “Nosso objetivo é, em parceria com o PSD, preparar nossos pré-candidatos para que possam ter sucesso nas próximas eleições. Também agradeço o empenho de todos para que este evento fosse realizado com tantas lideranças”, destacou Cobra Repórter.

Também se filiaram ao PSD, três pré-candidatos a vice-prefeitos e nove pré-candidatos a prefeitos,além de dezenas de pré-candidatos a vereador.

Especialistas da área de direito eleitoral, marketing e redes sociais falaram sobre a importância da pré-campanha, das regras eleitorais e a forma de abordar o eleitor, seja no corpo a corpo ou por meio das redes sociais. O deputado Cobra Repórter colocou o seu mandato à disposição dos municípios e dos pré-candidatos.

O deputado federal e presidente do PROS do Paraná, Toninho Wandcheer, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e dezenas de prefeitos e vereadores de toda a região estiveram presentes.

O deputado Cobra Repórter agradeceu especialmente ao coordenador regional da Casa Civil, Juarez Daio e o assessor parlamentar Henrique Leal pela organização do evento.