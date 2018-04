Senador Álvaro Dias atende prefeito de Wenceslau Braz

Reunião foi em Brasília

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), foi recebido nesta semana pelo senador Alvaro Dias (PV), em Brasília.

Na oportunidade o senador garantiu emendas para Wenceslau Braz a partir do ano que vem e destacou a seriedade e eficiência de Paulo Leonar como gestor público.

“O senador Alvaro Dias garantiu recursos para Wenceslau Braz que serão repassados ano que vem. Também garantiu apoio incondicional ao nosso governo. Aos poucos vamos realizando uma política de alto nível, colocando Wenceslau Braz no cenário político estadual e nacional”, destaca o prefeito.

“Estamos resgatando a credibilidade da nossa querida Wenceslau Braz. E o resultado será o progresso do nosso povo, através do desenvolvimento econômico com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Estamos fazendo enormes ajustes, que naturalmente incomoda muita gente que estava acostumada a privilégios, mas os números provam que estamos no caminho certo.Temos muito trabalho pela frente, afinal estamos apenas iniciando o primeiro mandato”, finaliza Paulo Leonar.