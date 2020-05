Senador Flávio Arns apoia suspensão do calendário do Enem

Instrumento garante acesso de milhões de jovens ao ensino superior

O senador Flávio Arns manifestou apoio ao documento assinado por diversas entidades nacionais ligadas à educação que exigem a suspensão do calendário previsto para o Enem 2020. Na solicitação coletiva, que foi encaminhada ao Ministério da Educação, as instituições que representam a sociedade civil pedem que as autoridades responsáveis pela área aguardem o retorno às atividades presenciais para a definição do cronograma de realização do exame.

Para Arns, a realização do Enem no contexto atual pode colocar a sociedade diante de dois grandes problemas. “No campo da saúde, a exposição dos estudantes (e de todas as pessoas envolvidas na logística necessária para a aplicação do exame) ao risco de contágio pela Covid-19. No campo da educação, o notável prejuízo que grande parte dos alunos está tendo pela dificuldade de acesso e falta de condições adequadas para a aprendizagem dos conteúdos exigidos nas avaliações”, avalia.

O senador lembra que o Enem é o instrumento que garante o acesso de milhões de jovens brasileiros ao ensino superior. “Impor o exame no contexto atual significa permitir que a desigualdade educacional contra a qual sempre lutamos seja agravada ainda mais. Por isso, estamos apoiando todas as medidas que levem à sua suspensão para garantir segurança e igualdade de oportunidades para nossos estudantes”, conclui.