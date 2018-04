Senadora Gleisi Hoffmann cancela visita ao Norte Pioneiro

Estaria sábado em Santo Antônio da Platina

A senadora Gleisi Hoffmann (fotos) é, hoje, a principal liderança do PT com mandato do Brasil, sendo inclusive presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. A política viria no sábado, dia sete, participar de uma Plenária em Santo Antônio da Platina, reunindo militantes da sigla de todo o Norte Pioneiro.

“Em função dos últimos acontecimentos, a senadora resolveu adiar o evento para a semana que vem”, explicou ao npdiario na manhã desta quinta-feira, dia cinco, seu assessor parlamentar, Valter Antônio Pereira(foto).



Em coletiva nesta quinta-feira Gleisi reafirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece como candidato do partido para as eleições deste ano após o julgamento do STF na véspera que negou o habeas corpus preventivo ao petista.

A senadora justificou que Lula é inocente e “será candidato porque a candidatura dele não pertence ao Partido dos Trabalhadores, já é a candidatura de uma parcela expressiva do povo brasileiro, cabe a nós defendê-lo e viabilizar a candidatura.”

Sobre a reação de Lula ao resultado do julgamento que permite que ele seja preso antes de esgotados todos os recursos cabíveis, Gleisi afirma que ele está “sereno, com a consciência tranquila dos inocentes”. Segundo ela, uma estratégia jurídica está sendo discutida pela defesa.

Para a presidente do partido, a prisão de Lula seria uma injustiça e uma violência. “Nós consideramos uma prisão política e uma prisão que vai expor o Brasil ao mundo, viraremos uma republiqueta de banana”, disse.