Sepultado corpo de bispo emérito em Jacarezinho; veja fotos e vídeos

Milhares se despediram do religioso nesta sexta-feira



O corpo do bispo emérito Dom Conrado Walter, de 95 anos, foi sepultado às 17h35m desta sexta-feira, dia 21, na capela do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Jacarezinho.

Antes,o bispo Dom Antônio Benevente presidiu Missa Exequial na Catedral Diocesana em Jacarezinho, concelebrada por diversos religiosos, incluindo padres Alex, Rosinei Tonietti, entre outros.Foram sete missas entre meia-noite e 15 horas.



O religioso faleceu em torno das 21h30m da quinta-feira.Morava no Seminário de Teologia(Jacarezinho), sob os cuidados dos seminaristas e dos reitores.

Durante 23 anos que esteve à frente da Diocese de Jacarezinho(30 municípios e 49 paróquias), manteve-se firme na evangelização no Norte Pioneiro.

Dom Conrado nasceu em Bichishausen, Alemanha. Fez seus estudos de filosofia no seminário Palotino e foi para o Brasil, onde concluiu o curso de Teologia. Foi ordenado sacerdote em 2 de dezembro de 1956, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi nomeado bispo pelo Papa Paulo VI em 1 de dezembro de 1977. Foi sagrado bispo no dia 2 de fevereiro de 1978 na Catedral de Cristo Rei em Cornélio Procópio.

Chegou à diocese de Jacarezinho em 12 de fevereiro de 1978, onde foi recebido com grande carinho por uma multidão liderada por autoridades eclesiásticas, civis e militares, tomando posse como Bispo Auxiliar. O Papa João Paulo II o nomeou Administrador Apostólico em 1982. Dois anos depois, foi nomeado bispo coadjutor e, em 10 de agosto de 1991, tornou-se o quinto Bispo Diocesano de Jacarezinho. Dom Conrado dedicou 23 anos à Diocese e tornou-se Bispo Emérito em 5 de julho de 2000.

A Diocese de Jacarezinho é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no estado do Paraná, no Brasil. Foi criada em 10 de maio de 1926 pela bula Quum in Dies Numerus do papa Pio XI, juntamente com a Diocese de Foz do Iguaçu e a Diocese de Ponta Grossa.