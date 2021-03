Anselmo Click’in tinha somente 30 anos

O músico Anselmo de Oliveira, 30 anos, foi mais uma vítima que entra para a estatística da Covid-19. Ele foi maestro da Fanfarra Municipal e atuou em vários municípios da região, como em Ribeirão Claro e Jacarezinho. Atualmente, Anselmo morava em Itajaí (SC), onde atuava como corretor de imóveis.

Anselmo Click’in, como era conhecido, foi colaborador do npdiario durante seis anos. Sempre alegre, produziu e editou diversos vídeos e textos para o jornal.

Era casado com a querida Laura Campos, a Laurinha, de família jacarezinhense.

Ele ficou internado por duas semanas, mas não resistiu e acabou falecendo. No dia anterior, o pai dele, Joaquim de Oliveira, 64, deu o último suspiro. O genitor tinha comorbidades, mas o filho não tinha a saúde comprometida. Com mais essas duas mortes registradas, vale reforçar o alerta para a ampliação dos cuidados necessários para evitar o contágio do novo coronavírus.