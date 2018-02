Sepultado corpo de trabalhador rural cardíaco de Jaboti

Helicóptero socorreu mas vítima não resistiu

O corpo de Domingos Pereira Oliveira, de 52 anos, foi sepultado na tarde deste sábado, dia dez, no cemitério de Jaboti.

O trabalhador rural era casado,deixou a esposa, cinco filhos(três homens e duas mulheres) e três netos.Trabalhava numa olaria com um dos filhos no bairro Neco Major.

Domingos sofreu um ataque cardíaco na sexta-feira em torno das 11 horas, foi atendido pelo médico Álvaro César Bogacz e a equipe da saúde loca(Elsa, Edna, Lúcia, Luciana e Idenise).

O helicóptero do governo estadual pousou e decolou no Estádio Municipal Jaime Canet Junior (fotos) e encaminhou o paciente, sedado,para o Hospital João Freitas, de Arapongas.

Mesmo com todos os esforços, acabou não resistindo e faleceu no final da tarde da sexta.