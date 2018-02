Sepultado corpo de vereador ; leia declarações da viúva e do sobrevivente

Prefeitura decretou luto oficial por sete dias

O corpo do vereador do PV de Barra do Jacaré, Elton Alexandre de Aguiar Mata, de 37 anos, foi velado no Salão Paroquial e sepultado no final da tarde desta quarta-feira, dia sete, no Cemitério Municipal.O professor de Física morreu na manhã de terça-feira, dia seis, assassinado com um tiro na cabeça.



Ele era conhecido como “Coruja” e o fato aconteceu no Km 536 da BR-376.Cinco carros-fortes foram alvo de uma tentativa de assalto em Palmeira, perto de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Deixou um filho, Vitor Hugo, de dez anos, e a esposa, Nathâne Lobo(os três, na foto e ela, sozinha no velório de blusa preta).

Coruja, como era conhecido, dava aulas no Colégio Estadual Maria Francisca de Souza (Barra do Jacaré) e também em Santo Antônio da Platina (Rio Branco e Edith Souza Prado Oliveira). Cumpria a segunda legislatura.

O vereadore Miguel Calixto(PSD) permanece na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Bom Jesus, de Ponta Grossa.Seu estado é gravíssimo.

Edivaldo Nascimento, apelidado de “Cabeção” (fotos camisa amarela) contou para o npdiario exatamente como foi a fatalidade.

Os três viajavam para Curitiba num Corsa quando se depararam com a rodovia bloqueada e o fogo cruzado, “tiros para todo o lado… Aí, os bandidos nos renderam e diziam que não queriam nos fazer mal, só pensavam no dinheiro dos carros-fortes”, relatou, adicionando “quando eles viram o helicóptero da polícia sobrevoando, nos abandonaram e saíram correndo fugindo pelo matagal, nós procuramos abrigo na traseira de um caminhão e ficamos deitados, mas o pessoal da transportadora se confundiu e continuou atirando contra ; o Coruja levou um tiro de 12, fiquei sabendo depois que foram 19 perfurações, e o Miguel tiros no queixo e cabeça, foi assustador, fiquei desesperado e ainda mais quando vi meus amigos baleados e caídos”.

Inquirido da razão de não ter sido atingido, suspirou e respondeu: “Graças ao destino e a Deus”.

Durante o velório de hoje, várias pessoas se aproximavam para cumprimentar e abraçar o sobrevivente, como a prima Joelma,” sua vida está começando agora de novo”, afirmou, emocionada.

A avó e a tia eram as que mais choravam à beira do caixão.

O filho da vítima fatal preferiu não comparecer e nem foi ao velório “para lembrar da imagem do pai vivo”, explicou a viúva para a reportagem.

Ela tem 27 anos e trabalha no caixa da loja Vest Bem, da cidade vizinha, Andirá. Assinalou que estava no serviço quando o patrão a avisou e dispensou, dizendo que o marido havia sofrido um acidente, só depois soube do ocorrido por meio da Imprensa.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (fotos) lamentou a morte do vereador, “muito triste, uma perda irreparável”, comentou.

A irmã Cida Furtado estava no local junto com as colegas, incluindo a irmã Gilda, prima do falecido.Elas residem em Cambará e integram a Congregação do Sagrado Coração do Verbo Encarnado.

Lideranças políticas da região também estavam no local, como o prefeito local, Adalberto de Freitas Aguiar (PDT), Juarez Francisco Leal, o Daio, de Siqueira Campos, Bruno Dutra, de Andirá, além de parentes como o policial rodoviário federal Isac (primo de Elton).

A Câmara de Barra do Jacaré terá a primeira sessão ordinária de 2018 no dia 19 de fevereiro próximo e o suplente, Edinho Santos, já deverá ter assumido a vaga. Ele é motorista da prefeitura.

FOTOS E VÍDEO: MARTINHO DE PAULA/ ESPECIAL PARA O NPDIARIO

