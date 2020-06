Sepultado corpo do borracheiro Marciano Eduardo

Atestado de óbito confirmou causa do falecimento

O borracheiro Marciano Eduardo (foto), de 42 anos, morreu em torno de 19h55m desta quinta-feira, dia 25, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, onde estava internado, em Santo Antônio da Platina.

Ele era um paciente com comorbidades ( termo técnico utilizado para se referir a situações em que um indivíduo possui alguma doença em conjunto com outra, ou seja: a coexistência de doenças, por exemplo, cirrose, câncer, entre outros).

Algumas pessoas criticaram o npdiario, a prefeitura e a secretaria de Saúde alegando que a causa mortis teria sido outro motivo. Ocorre que no atestado de óbito – assinado por um médico – está definida como Covid-19.

O corpo já foi sepultado hoje cedo porque é o protocolo em falecimentos causados pelo novo coronavírus.

O município tem 60 moradores infectados, além de 197 casos em investigação, 472 descartados e 31 pessoas recuperadas

O prefeito Professor Zezão divulgou a seguinte Nota:

Prezando pela transparência a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, informa que Santo Antônio da Platina registrou o primeiro óbito por COVID-19 (novo coronavírus) nesta noite de quinta-feira, 25 de junho.

O paciente, um homem de 42 anos, deu entrada no HNSS (Hospital Nossa Senhora da Saúde) segunda-feira, 22 de junho, com sintomas e possuía comorbidades crônicas, foi transferido na terça-feira para o HRNP (Hospital Regional do Norte Pioneiro) ainda com seu quadro estável, porém, não resistiu.

A Vigilância epidemiológica segue os protocolos monitorando familiares e pessoas que tiveram contato com o paciente. A Secretaria de Saúde reforça a necessidade de a população seguir com as orientações de DISTÂNCIAMENTO SOCIAL, LAVAGEM DAS MÃOS E USO DE MASCARA.

A Prefeitura manifesta pesar aos familiares.