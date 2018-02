Sepultado corpo do ex-vereador de Jaboti Neri Nassar

Corpo foi velado na Câmara Municipal

Eleito vereador em 1992, o comerciante Neri Nassar (fotos) manteve viva sua liderança na pequena cidade de Jaboti, no Norte Pioneiro.

Ele faleceu aos 66 anos cerca das duas horas da madrugada desta sexta-feira, dia 12, com grave doença renal.

Deixou a esposa, Edilene e as filhas Lílian e Michele.

O corpo foi velado na sede do legislativo local (foto) e enterrado no final da tarde desta sexta no cemitério municipal.