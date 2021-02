José Bassane ainda estava em atividade em Wenceslau Braz

Faleceu nesta segunda-feira, dia 15, no Rio de Janeiro, José Bassane (fotos), aos 81 anos.

Ele estava internado na capital carioca, onde morava com um dos filhos. O ancião era o mais velho em atividade da igreja Congregação Cristã no Brasil no Norte Pioneiro e estava entre os dez mais antigos do mundo por tempo de Ministério.

Ele é da região de Wenceslau Braz. Deixou a esposa, Helena, sete filhos, 16 netos e cinco bisnetos.

O velório ocorreu nesta terça-feira das 7h30m às nove horas na Capela Mortuária de Wenceslau Braz e o sepultamento em seguida no cemitério brazense.