Servidores de Andirá já podem usar o Plano de Saúde Unimed

Pagarão a metade do preço em consultas e exames

A equipe da UNIMED (Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico) do Norte Pioneiro esteve nesta terça-feira (dia 11) em Andirá, para a entrega dos contratos e cartões para os servidores municipais da Prefeitura que aderiram ao Plano de Saúde.

Aos que ainda não aderiram, poderão, até quinta-feira (dia 13), aderir sem carência para iniciar o uso. O Plano conta com 50% de co-participação, isso significa que os servidores interessados poderão, ao contratar serviços de saúde, pagar a metade do preço em consultas e exames.

Importante destacar que é direcionado para atendimentos em todas as especialidades médicas reconhecidas pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar: Consulta, Exames Laboratoriais, Raio-x, Tomografia, Ressonância Magnética, Fisioterapias, Hospitalizações para Tratamentos Clínicos ou Cirurgias de qualquer natureza, Hospitalizações em casos eletivos, Coberturas de Remoção Terrestre, Remoção Aérea, entre outros.

O convênio ainda contempla orientações médicas através do 0800 (por onde fala-se quantas vezes necessitar, diretamente, com um profissional médico capacitado para

orientações, por um valor de R$ 3, 78. Exemplo: uma consulta médica de qualquer especialidade, na tabela UNIMED, custa R$ 118,26, com o convênio de 50%, o funcionário

público da Prefeitura de Andirá pagará apenas R$ 59,13. Um eletrocardiograma, de R$ 24,49, cai pra 12,25. Como valor máximo firmado no convênio, por evento, é de R$

102,20, uma ressonância magnética que custa na tabela R$ 841,12 sairá para o funcionário, R$ 102,20.

Muitos servidores municipais possuem um plano da Unimed contratado em particular e poderão migrar para a nova proposta que tem preço mais baixo e não exige carência

neste primeiro lote. Com a parceria do Plano, o funcionário paga uma mensalidade mais barata que o valor de tabela, e os serviços utilizados, pagando apenas 50%. Os pagamentos serão descontados da folha.

Os dependentes dos servidores também podem ser inseridos. São eles: filhos (até 34 anos e solteiros) e esposo (a) que mantém convívio marital.

Esses são alguns dos benefícios dessa importante e esperada parceria. Os interessados, já podem procurar o setor de RH (Recursos Humanos) da Prefeitura e retirar a ficha do Plano, preencher e adicionar a documentação necessária para começar a fazer uso dos benefícios.

A Prefeita, Ione Abib, está cumprindo mais um dos compromissos firmados com os servidores públicos. De acordo com ela, esta é uma importante parceria, e trará para os profissionais mais uma alternativa para ampliar os cuidados com a sua saúde e da sua família.

Ao aderir, o servidor já pode começar a usufruir dos benefícios imediatamente, e durante a entrega dos contratos e cartões, também ganharam um guarda-chuva Unimed, um presente da empresa para os novos.

Outras informações : RH da Prefeitura (43)3538-8100.