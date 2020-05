Sesa orienta intensificação de estratégias da vacinação contra gripe

Secretário lembra que vacina não imuniza contra a Covid-19

A poucos dias do final da campanha nacional de vacinação contra a gripe, a Secretaria da Saúde do Paraná alerta os municípios para que promovam estratégias de chamamento do público-alvo que ainda não recebeu a dose.

A campanha termina no próximo dia cinco de junho e até agora a cobertura vacinal no estado é 77%. Organizações Mundiais de Saúde e o Ministério da Saúde preconizam que índice ideal é de 90% para que se tenha a efetividade da imunização.

Recomendamos que os municípios realizem ações de vacinação e de busca ativa pelo público elencado para receber a dose, prevalecendo sempre as regras vigentes neste momento de distanciamento social e de segurança por conta da Covid-19”

O secretário Beto Preto (foto) lembra que esta vacina não imuniza contra o coronavírus, ela protege contra a Influenza, que é o vírus da gripe. “Nosso objetivo com a campanha, que foi até antecipada neste ano, é proteger o maior número de pessoas, evitando quadros mais graves de gripe e a ida de pessoas a unidades de saúde e hospitais, ambientes com alto risco de transmissão da Covid-19”, complementou.

Grupos – O público estabelecido para esta fase da campanha abrange gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e adultos de 55 a 59 anos.

“A cobertura vacinal destes grupos ainda está muito abaixo do preconizado; distribuímos 4,054 milhões de doses para um público estimado em 3,8 milhões de pessoas mas, nosso levantamento de cobertura vacinal indica que milhares ainda precisam ser imunizados”, avalia a diretora do Divisão de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

Por isso nossa orientação para novas estratégias de vacinação nesta reta final de campanha”

Grupos vacinados anteriormente, como idosos, trabalhadores da área da saúde e povos indígenas superaram a meta e apontam cobertura acima de 90%.

Orientação – Como possíveis estratégias a serem adotadas pelas secretarias municipais de Saúde, a Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Sesa sugere a abertura das unidades neste sábado (30) para a vacinar exclusivamente as crianças, isso facilitaria os pais levarem os filhos; e a realização de Drive Thru na primeira semana de junho para as gestantes puérperas e adultos de 55 a 59 anos.

A Sesa reforça ainda sobre a importância dos municípios em notificar e registrar as doses aplicadas junto ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. O registro é obrigatório e deve ser realizado assim que a dose for aplicada como forma de consolidar a ação e confirmar a cobertura vacinal do Estado.