Sesc anuncia programação de 2020 na região

Cultura, Esporte, Assistência Social e Educação

Mariza Degaspari, técnica de atividades de Educação,Cultura e Assistência Social; Renata Fernandes Botelho, coordenadora de Esportes, e Brenda Silva Castro, orientadora de dança, visitaram o npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Elas anunciaram algumas das atividades programadas para este ano no Sesc(Serviço Social do Comércio). Como sempre, haverá participação em eventos variados na região, iniciativas beneficentes etc.

O Sesc tem a missão de promover ações sócio-educativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática.

A ação educativa está presente direta ou indiretamente em todas as atividades desenvolvidas pelo Sesc nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Lazer e Ação Social.

Inglês – Já estão abertas as inscrições para bolsas de estudos do curso de inglês da unidade de Santo Antônio da Platina, com turmas para alunos com idade entre 11 e 14 anos e acima de 15 anos de idade. Por meio do curso, os alunos poderão se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho e concursos, além de adquirir valiosos conhecimentos.

É uma oportunidade de estudar inglês gratuitamente ou a um preço acessível, com material didático incluso e com o padrão de qualidade oferecido pelo Sesc.

Interessados devem procurar o Sesc em Santo Antonio da Platina, que fica na Rui Barbosa,799 e fazer a inscrição para a bolsa de inglês até dia 25 deste mês (próximo sábado).

O inglês está muito presente no dia a dia, no cinema, na música, na linguagem dos negócios, na informática. É a língua do mundo globalizado, da internet e das redes sociais. Além disso, falar e escrever em inglês tornou-se um pré-requisito para muitos empregos e oportunidades de estudo. O conhecimento deste idioma abre muitas portas e gera melhores oportunidades, dominá-lo pode ser sinônimo de bom desenvolvimento no trabalho e prestígio na vida pessoal.

Brincando nas Férias – Elas destacaram também o projeto Brincando nas Férias , que é garantia de diversão e alegria. Além de brincar e se divertir, os alunos aprendem e fazem novas amizades.

Com o tema “As várias formas do Brincar”, o evento oferece diversas oficinas, atividades recreativas, esportivas e culturais, com qualidade e a segurança da instituição.

Podem se inscrever crianças de 06 a 12 anos, dependentes de trabalhadores do comércio ou público em geral.

As vagas são limitadas. Interessados devem se informar na unidade do Sesc Paraná mais próxima.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO