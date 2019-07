Sesc Cidadão oferta serviços gratuitos em Jacarezinho

Assistência, saúde, lazer, educação e cultura

Trabalhadores do comércio, seus dependentes e a comunidade em geral de 12 cidades do estado terão a oportunidade de conhecer de perto os serviços ofertados pelo Sesc PR em ação simultânea realizada no dia 20 de julho, por meio do projeto Sesc Cidadão. O evento será realizado em unidades de serviço do Sesc com base na área de atuação da entidade com foco na cidadania.

No Sesc Jacarezinho, entre as atividades programadas estão o Brechó Socialn(foto) , com doações da Campanha do Agasalho do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR; orientações de saúde bucal com o Escovódromo do OdontoSesc (foto); Sala de Leitura com consultas ao acervo e contação de histórias; oficina de dança; apresentação e atividades da Academia de Ginástica Funcional e recreação.

Além das ações do Sesc o evento conta com parceiros o Senac, com serviços nas áreas de beleza (corte de cabelo, tranças e design de sobrancelha), saúde (aferição de pressão arterial e testes de glicemia e orientações sobre nutrição), e oficina de artesanato.

Também haverá a oferta de serviços de vacinação (Hepatites virais B e C) – necessário levar carteirinha de vacinação para atualização, além de informações sobre a campanha de prevenção a Dengue.

Serviço

Sesc Cidadão no Sesc Jacarezinho

Data: 20/7 (sábado)

Horário: 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Dois de Abril, 720