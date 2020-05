Sesc lança Campanha do Agasalho 2020

Na próxima quarta-feira em todo o Paraná

O Sesc Paraná inicia no dia 20 de maio (quarta-feira) a Campanha do Agasalho. Os postos de arrecadação estarão em todas as unidades do Sesc e Senac, em condomínios, empresas do comércio. As doações encerram-se no dia 31 de agosto.

A iniciativa mantém o compromisso social do Sesc de atender a pessoas em situação de vulnerabilidade social no estado do Paraná. Para garantir o cuidado com a saúde e minimizar a propagação do Coronavírus, serão tomadas todas as medidas de segurança e higiene. As atividades de logística de recolhimento, separação, triagem e destinação das doações seguirão às recomendações e determinações dos órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

“Acreditamos que neste momento de distanciamento social, a solidariedade nos aproxima ainda mais e nos desafia a mover o melhor de nós para aquecer vidas. Somente com a união de esforços em prol desta causa social alcançaremos mais pessoas em 2020”, avalia a diretora de Educação, Cultura e Ação Social do Sesc PR, Maristela Bruneri.

A Campanha do Agasalho é realizada em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, a Câmara da Mulher Gestora e Empreendedora de Negócios, com seus postos de coleta; e com o Exército Brasileiro, que atua na logística.

2019 – Graças à contribuição dos parceiros e apoiadores, como os sindicatos filiados, empresas do comércio e doadores, a Campanha do Agasalho 2019 atendeu mais de 120 mil pessoas no Paraná. A arrecadação contabilizou 590.830 itens de vestuário destinados a 346 instituições sociais. Participe nesse ano você também e aqueça quem mais precisa!

Mais informações pelo site www.sesc.pr.com.br ou pelo 0800 643 6346.