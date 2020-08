Sesc organiza campanha do agasalho com apoio do Tiro de Guerra platinense

O programa social é intitulado como “Dia D” da iniciativa

Neste sábado, dia 29, todas as unidades do Sesc(Serviço Social do Comércio) realizarão uma grande arrecadação de vestuário, com todos os tipos, tamanho, cama, mesa, banho e calçados.

Ao longo do dia, as instituições estarão recebendo as doações por meio de Drive Thru, com toda segurança e respeitando aos protocolos de saúde dos municípios.

Além do Drive Thru, Santo Antônio da Platina, em parceria com o Tiro de Guerra 05/004, por meio do sargento Marcos, receberá também a arrecadação nos bairros próximos ao centro. As informações são de Mariza Degaspari (fotos), técnica de atividades de Educação, Cultura e Assistência Social do Sesc local.