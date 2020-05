Sesc promove Dia do Desafio online aberto a todos (vídeo)

Ficar parado em meio à pandemia pode afetar a saúde por diversos motivos. Em razão disso, O Sesc está realizando uma edição do Dia do Desafio (DDD), a qual vai estimular toda a população do estado a praticar atividades físicas, mesmo de casa, nesta última quarta-feira do mês, dia 27. Combater o sedentarismo já é o mote da campanha, que chega à sua 26ª edição, segundo informa Renata Botelho (foto e vídeo), Técnica de Atividades do Serviço Social do Comércio de Santo Antônio da Platina.

Como nos anos anteriores, o DDD é realizado em parceria com as prefeituras do Paraná, mas em 2020, as atividades serão diferentes, adaptadas à realidade atual ocasionada pelo coronavírus. Os participantes serão desafiados como se fizessem parte de uma corrente pela atividade física. Vinte vídeos estão sendo produzidos pelo Sesc PR para estimular a participação por meio de nossas plataformas de redes sociais digitais oficiais, como Facebook e Instagram.

Para vê-los clique no link: https://www.sescpr.com.br/projeto/dia-do-desafio/

Embora este ano não haja competições entre as cidades, nada justifica ficar parado. Cada participante, ao encerrar o seu exercício escolhido pode compartilhar e convocar seus amigos a aceitar o desafio, lembrando de marcar a #DDD20 e @sesc_pr nas mídias sociais digitais. Os participantes também podem fazer qualquer outro tipo de atividade física e postar em seus perfis marcando nossas páginas.

O Dia do Desafio é um evento mundial, consolidado como um dos maiores movimentos sociais no combate ao sedentarismo. O evento mundial é realizado em parceria com a TAFISA (The Association For International Sport for AllI).

Veja o vídeo com a Renata abaixo: