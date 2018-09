Sest contrata Técnico de Compras em Santo Antônio

Vaga de Emprego no SEST(Serviço Social do transporte)

Requisitos Necessários

Superior completo.

Experiência em atividades de compras, licitação e contratos.

Experiência em rotinas Administrativas.

Requisitos Desejáveis

Cursos na área de licitações e contratos.

Experiência na elaboração de termos de referência, editais, elaboração de contratos, análise de planilhas de controles de compras e estimativa de preços.

Experiência em pregão eletrônico.

Experiência no “Sistema S”.

Conhecimento

Língua Portuguesa.

Informática – Pacote Office.

Fluência verbal e escrita.

Conhecimento do sistema Protheus.

Noções de Direito Administrativo.

Jurisprudências do TCU em relação a compras e licitações.

Leis 8.666/93 e 10.520/02.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos específicos, redação, entrevista.

Interessados enviar o currículo para o e-mail: saplatina.pr@sestsenat.org.br até o próximo sábado(dia 15).

Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o código da vaga.

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS.

A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: www.sestsenat.org.br), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo.

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio.