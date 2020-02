Sete foragidos da cadeia tavorense ainda estão nas ruas

Quatro já foram recapturados por PMs de Quatiguá

Onze detentos fugiram da cadeia pública anexa à delegacia de Polícia Civil por volta das quatro horas da madrugada desta segunda-feira, dia três, no imóvel localizado na r ua Lincoln da Graça, 125 , c entro de Joaquim Távora. Eles fizeram um furo na laje, pularam o muro e escaparam por meio de uma corda improvisada com lençol e mantas, chamada de Tereza.

Quatro foram recapturados ainda na parte da manhã pela Polícia Militar. Foram encaminhados para a carceragem de Carlópolis .

Não houve reféns nem feridos.

Havia duas galerias com 32 presos que agora abrigam 25.

O casal acusado de feminicídio, que sairia nesta segunda-feira ,acabou ficando encarcerado e não é prioridade neste momento.

De acordo com o delegado Juliano Fonseca, que responde interinamente pelo comando na unidade, acumulando a delegacia de Siqueira Campos, onde é titular, informou que o buraco continua aberto. A prefeitura aguarda a chuva acabar para fazer o reparo.