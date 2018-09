Setembro Vermelho: Médico alerta sobre doenças do coração

Cerca de 80% das cardiopatias podem ser evitadas com atitudes saudáveis

O médico Jorge Cendon Garrido (fotos) visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina, para comentar sobre o Mês de Setembro, escolhido para concentrar as campanhas de conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares porque no dia 29 é comemorado o Dia Mundial do Coração, uma inciativa criada em 2000 pela Federação Mundial do Coração com apoio das Nações Unidas. Desde então, Imprensa e organizações variadas no mundo realizam ações para lembrar a data.

Cerca de 80% das cardiopatias (doenças do coração) podem ser evitadas com atitudes saudáveis, como praticar atividade física,não fumar, ter uma dieta equilibrada, evitar o consumo de álcool, entre outras.



Dr.Jorge, que foi presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, informa que a hereditariedade ainda é uma causa expressiva e os cuidados devem ser redobrados.As doenças do coração são frequentemente desencadeadas por fatores de riscos, como: Pressão Alta, Colesterol Alto, Sedentarismo, Obesidade, Tabagismo e Diabetes. Estes fatores, em grande escala, podem ser prevenidos e controlados por mudanças de hábitos e visitas regulares ao Cardiologista.

Mantenha-se ativo

Praticar exercícios físicos regularmente reduz em 14% os riscos de um infarto. Escolha uma atividade que dê prazer e seja divertida, pratique de forma moderada. Estudo recente apontou o sedentarismo como a segunda maior causa de mortalidade.

Tenha uma dieta saudável

Opte por uma dieta variada composta por verduras, frutas, cereais, legumes e proteínas magras, além do consumo diário de no mínimo 2 litros de água.

Consulte seu Cardiologista

O ideal é que a primeira visita ao Cardiologista seja aos 15 anos de idade. Em indivíduos saudáveis, que não apresentam fatores de riscos, a freqüência seguirá de cinco em cinco anos até os 30 anos. A partir daí, a recomendação é consultar anualmente.

Diga “não” ao tabaco

Não fume. Fumar aumenta em 30% o risco de ataque cardíaco, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A nicotina e o monóxido de carbono do tabaco prejudicam o sistema cardiovascular.

Atenção à balança

A obesidade aumenta a probabilidade de adquirir outros fatores de risco cardiovasculares, como Hipertensão, Dislipidemia e diabetes.

Pressão arterial

A Hipertensão Arterial é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Por isso, não deixe de medir a pressão regularmente, lembrando que em indivíduos saudáveis o valor ideal é 12×7 mmHg (milímetros de mercúrio).