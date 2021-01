Esse segmento é praticamente imune a crises

Esse é um bom momento para ingressar nesse mercado: o Brasil está em 3º lugar no ranking de consumo de produtos cosméticos e a procura por serviços estéticos vem crescendo a cada ano, valorizando a atuação do profissional da área e aumentando as possibilidades de trabalho.

Em tempos de fartura ou de escassez, a busca por beleza e bem estar é constante entre homens e mulheres.

As melhores oportunidades de remuneração para o esteticista estão no trabalho autônomo, atividade na qual os ganhos podem facilmente chegar a R$ 3.500 e, por vezes, superar os R$ 10.000.

Para chegar a esse patamar, o caminho mais seguro é apostar em muito estudo, dedicação e, principalmente, espírito de liderança para seguir adiante com o negócio.

O objetivo da área é formar profissionais generalistas, críticos, reflexivos e capazes de atuar no planejamento e execução das atividades de estética facial, corporal, imagem pessoal e do visagismo, das técnicas alternativas e qualidade de vida, utilizando com competência os recursos estéticos e eletroterápicos.

Dessa forma, visa preparar o egresso para o mercado de trabalho, dotado de formação cidadã, ética e altamente profissional.

O campo de atuação é diverso, poderá trabalhar em toda a esfera da área da Estética e Cosmética, como, por exemplo, clínicas, centros de estética, salões de beleza, spas, indústrias de cosméticos, docência no ensino superior e profissionalizantes, dentre outros.

As aulas são semanais ministradas pelo professor e acompanhadas por tutor presencial e tutores a distância.

Além disso, há atividades presenciais e disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagens (AVA), materiais didáticos contidos na mesma plataforma, aulas práticas em laboratórios (Estética tem dois laboratórios disponíveis para aula), interações via chats e fóruns, estágio supervisionado, e muito mais.

Estética e Cosmética é oferecido no modelo semipresencial nos polos de Santo Antônio da Platina e Ibaiti. Realize o seu sonho de ter um ensino superior de qualidade e com a melhor preparação para o mercado de trabalho. Escolha ser UNOPAR e tenha segurança no seu futuro.

