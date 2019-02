Seu Lota falece aos 101 anos em Santo Antônio da Platina

O velório está sendo realizado na Funerária Platinense

Faleceu às 20 horas deste domingo, dia três, Rodolfo Ferreira, aos 101 anos, de falência múltipla dos órgãos. Pessoa altamente respeitada em todo o Norte Pioneiro, ficará conhecido como homem bom, bem humorado e decente.

O velório está sendo realizado na Funerária Platinense e o corpo será sepultado às 16 horas desta segunda-feira, dia quatro, no Cemitério São João Batista. O centenário foi comemorado com uma grande festa em 2018: https://npdiario.com/especial/platinense-comemora-100-anos-com-familia-e-amigos/

Até pouco tempo atrás não era raro encontrar o cidadão platinense Rodolfo Ferreira, mais conhecido por ‘seo’ Lota, tirando alguns matos da calçada de uma propriedade de sua família à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, próximo da esquina da Rua Munhoz da Rocha, no centro da Cidade.

Esse platinense de coração completou no dia 22 de dezembro último 101 anos de idade. Ele nasceu em 22 de dezembro de 1917 em Santo Antônio da Platina e disse– durante uma reportagem ao npdiario – com voz firme esboçando um retraído sorriso: “só vou morrer daqui uns 20 anos”. Seu Lota era viúvo há aproximadamente 13 anos de Maria da Silva Ferreira com quem foi casado por 60 anos e teve três filhos: João Carlos, Manoel Carlos e Rosa Letícia, quatro netos e seis bisnetos, conforme foi relatando e demonstrando uma mente muito sadia com palavras bem colocadas, aliás, uma visão de vida que chama a atenção.

Ele já foi sapateiro quando adolescente. Depois ajudou o seu pai, Manoel Alves Ferreira, mais conhecido na época por Neco Rodolfo. “Ajudei meu pai no balcão da venda que tinha na Rua Rui Barbosa; vendendo e atendendo as pessoas e comecei a ganhar meu dinheiro, era conto de réis e meu pai guardava o que me dava num cofre e sempre fui muito seguro, nunca deixei de comer algo que gostasse ou adquirir algo, mas se fosse necessário, não gastava sem necessidade”, recordou.

‘Seo’ Lota era um dos 12 irmãos que o pai teve, sendo quatro do primeiro casamento e oito do segundo. Quando seu pai parou com a venda Rodolfo Ferreira estava na casa da sogra e conheceu João Furtado, pai do ex-deputado federal e ex-vereador Santinho Furtado. “Era um homem bom. Lembro que estávamos conversando e ele veio com a proposta de cuidar de uma venda e sermos sócio ou que eu comprasse a venda. Fui lá ver o estoque, mas não era bom, muita coisa velha. Era uma venda de um português e não me agradou. Mesmo assim o João Furtado me deu a chave sem muito conhecê-lo e que eu trabalhasse lá o que aconteceu até ele vender. Depois ele me vendeu esse terreno onde moro, comprei uma parte e, um tempo depois, outra parte e montei uma venda, antigamente também chamavam de mercearia e, hoje, de mercado, mas era um boteco, uma venda e fiquei aqui com o ponto durante 32 anos”, disse ele, se referindo ao imóvel que fica na esquina das Ruas 19 de Dezembro com a 24 de Maio.

Rodolfo Ferreira também recordou quando adquiriu um caminhão. “Antes de abrir a venda eu e meu cunhado compramos um caminho porque na época se levava muito café até o Porto de Paranaguá. Ele dirigia e eu ia junto com ele, mas uns dois anos depois vendi minha parte porque o meu negócio era mesmo a venda”. E ressaltou ainda que “se hoje você for ali perto onde funcionava a Loja Americana, tem um prédio onde constam as iniciais de meu pai: MAF”. Lota deu ênfase a sua dedicação ao trabalho. “Trabalhei muito e sempre muito seguro. Quando saia via que uns companheiros gastavam demais e eu então me afastava um pouco, mas sempre me dei bem com todos, seja branco, preto, gordo, pobre, rico; sempre respeitei a todos e me respeitavam”, afirmou.

Até anos atrás era frequente ver o idoso pela cidade pedalando uma das cinco bicicletas que ainda guardava em sua propriedade. Disse ele que “foram alguns anos andando de bicicleta. Mas já faz uns cinco anos que parei, não pela idade, é que o movimento na cidade é muito grande e pode ser que eu caia e me machuque e não gosto de dar trabalho para as pessoas então decidi parar, mas guardo todas elas aqui”. A reportagem constatou em sua casa bicicleta que comprou na ex-Loja Americana e outra, uma da marca Caloi que ele se orgulhava de exibir ao lado do fusca 1969 que passou para um dos filhos, João Carlos, aposentado do Banco do Brasil.

Rodolfo Ferreira ia todos os dias, de manhãzinha até o Cemitério central São João Batista, localizado na Avenida Oliveira Motta e, no jazigo da esposa, fazia suas orações. “Foi uma ótima companheira”, resumiu sua vida ao lado de dona Maria durante os 60 anos de casados. Até 2014, de segunda a domingo saía sozinho de casa por volta das 6h e descia devagar até o Cemitério que abre às 7h onde ‘seo’ Lota fazia suas orações pela alma de sua amada esposa.

Durante muito tempo foi ao cemitério, cadenciando os passos com uma bengala e na companhia de uma cuidadora contratada pela família para ajudá-lo nos passeios diários que ainda faz. Para ele a esposa era muito importante. “A gente vive com a mãe uns 20 anos e, com a esposa muito mais, como o meu caso, 60 anos, é bem diferente, então tem um sentido muito mais importante e a esposa a gente também vê como se fosse uma mãe pra gente”, recordou.

Também se orgulhava em dizer que sempre faz visitas a alguns conhecidos que estavam doentes. “Vou às casas e rezo pelos conhecidos, faço questão de visitar”, destacou, ainda na entrevista.

O segredo dele para chegar a esta idade com tanta vitalidade era sempre repetido: “primeiro é não fazer extravagância e não estragar a saúde que nascemos com ela. É igual à roupa nova, a gente usa, usa, e, se não cuidar, estraga logo, tem caso e casos, então, melhor é se cuidar”, disse acrescentando que fez uso do cigarro por apenas cinco anos ainda na juventude.

Lota também mencionou que não toma nada gelado. “O nosso corpo é quente e, tomando algo gelado, acredito que faz mal então evito. De vez em quando tomava uma cerveja”. Ele fez questão de mostrar sua cuia onde fazia o chimarrão que tomava diariamente. “Tomo duas destas todos os dias e em jejum”.

Uma das aventuras que fez questão de recordar foi a recordação da visita a um dos filhos, João Carlos, mais conhecido como o “Feijão”, que trabalhava na época em Ribeirão do Pinhal. “Acredito que faz uns 30 anos isso. Fui a pé até Pinhal, foram sete horas. Cheguei lá na hora do almoço e, depois de almoçar, voltei de ônibus. Sempre tive muita disposição e gosto de andar, me faz bem”.

Pela sala de visitas e de televisão o que muito se via eram fotos da família: esposa, filhos, netos e, também de futebol. “Gostava de jogar e era muito rápido, muito veloz, também um bom marcador”. Orgulhoso mostrou alguns objetos ‘espalhados’ pelas salas com o símbolo do Corinthians. “Sou corintiano e católico e gosto muito de futebol”. Lota recebeu uma homenagem com uma bandeirante ao redor do símbolo do time de coração onde constam o nome dele e a data de nascimento. Na cozinha ele orgulhosamente mostrou um rádio de marca ‘Pionner’ e uma balança que usou quando trabalhava em sua venda.

‘Seo’ Lota ainda acrescentou: “Nunca dei um tapa em nenhum dos meus filhos. Também nunca levei de meu pai. Por ver a atitude dele como uma grandeza, disse pra mim mesmo que, quando casasse e tivesse filhos também não faria isso”.

Rodolfo Ferreira recebeu, em 22 de dezembro de 2007, aprovado pelos Podes Executivo e Legislativo, o Título de Cidadão Benemérito Platinense.