Sexo na UENP: Criminoso e vítima são alunos

Caso é investigado pela Polícia Civil

O Professor Ederson Marcos Sgargi, diretor do CLB( Campus Luiz Meneghel) da Universidade Estadual do Norte do Paraná, confirmou na manhã desta segunda-feira, dia 16, o crime sexual envolvendo o estabelecimento de ensino.Só que garantiu que a violência não foi cometida dentro do prédio da instituição.

A reportagem apurou que a violência envolveu dois alunos (sem participação de funcionários ou professores) e foi consumada no entorno de uma residência que serve de moradia para estudantes considerados carentes, o que não muda obviamente a gravidade nem as sanções penais.

Sgargi já havia divulgado Nota de Esclarecimento sobre o assunto(republicada abaixo).

Ele prefere não se estender mais sobre o fato até porque tudo corre em sigilo.

A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o caso.

Eis o texto mencionado na íntegra:

Vimos por meio desta, informar que o Campus Luiz Meneghel tomou ciência do relato de um caso de violência sexual sofrido por uma aluna, por meio de relatos feitos pela vítima.

A Direção informou que prestou o atendimento e apoio à vítima, inclusive, encaminhando-a ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho, com o carro institucional e motorista, para exames de fins de exame de corpo de delito.

No mesmo dia, a Direção disponibilizou atendimento médico e psicológico.

A vítima informou à Direção do CLM que a Polícia Civil deu prosseguimento à denúncia para apuração criminal. Os fatos que chegaram ao conhecimento da Direção do Campus Luiz Meneghel são graves, e as atitudes praticadas por esta Direção foram no intuito de preservar a intimidade da vítima. É importante ressaltar que, segundo o artigo 234-B do Código Penal Brasileiro, os fatos são apurados sob segredo de Justiça para não expor os envolvidos.

A direção do CLM informa que abriu Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos. É válido ressaltar que o PAD é o meio legal por meio do qual a Instituição se utiliza para apuração e aplicação de possíveis penalidades.

A Direção do CLM sempre conduziu o caso com a cautela necessária, no sentido da manutenção da segurança física e moral da vítima, preservando a não identificação dos envolvidos.

No entanto, devido às interpretações equivocadas, publicadas em redes sociais, sobre a condução dos nossos atos no sentido da preservação da identidade dos envolvidos, a Direção do CLM publica a presente nota na qual declara e reitera que jamais será conivente com qualquer atitude que fira a integridade do ser humano.