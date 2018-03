Sexta-Feira Santa acontece a 19ª Encenação da Paixão e Morte de Jesus

No Jardim do Sol em Santo Antônio da Platina

No próximo dia 30 de março, Sexta-Feira Santa, será realizada pela comunidade católica da Capela Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Jardim do Sol, a 19ª edição da encenação da Paixão e Morte de Jesus como parte da Semana Santa da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Santo Antônio da Platina.

Os preparativos tiveram início no dia 21 de janeiro, com reunião e, dia quatro de fevereiro, começaram os ensaios. Este ano a apresentação irá destacar também um pouco da vida de Jesus e Maria: a Anunciação, a visita à Isabel, o nascimento de Jesus, a perda e o encontro do Menino Jesus no Templo e a passagem da mulher adúltera, além das tradicionais que ocorrem no trajeto de Jesus ao calvário.

Serão 11 cenas que começam à frente da Capela que fica na Rua Deputado José Afonso, mais oito cenas seguindo por esta mesma rua e prosseguindo no trajeto de toda a Rua da Paz, no Jardim Saúde até chegar ao final deste trecho onde acontecem – no início do Morro do Valério – mais três cenas, entre elas, a crucificação e morte de Jesus e os dois ladrões.

Em 2018, a organização está contando com 50 pessoas entre atores amadores e organização da comunidade e outras localidades da Cidade. Com relação a cenários, haverá a representação de Getsêmani, os palácios de Ana, Caifás e de Pilatos. O teatro terá início, dia 30, às 14h, à frente da Capela.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario