Shekinah 2018 em Ribeirão Claro neste domingo

No Centro de Eventos

Está confirmado para este domingo, dia dia 15, no Centro de Eventos de Ribeirão Claro a partir das oito horas, a nona edição do Shekinah.

O evento é destinado principalmente para jovens católicos de todo o Norte Pioneiro

Ingresso com preço simbólico de R$ 5,00.

Dúvidas podem ser dirimidas nos telefones (43) 99606-8897 ou 99826-4205 ou mande pelo Whatsapp (43) 99622-7236.

Shekinah é uma palavra hebraica que significa “habitação” ou “Presença de Deus”. Para os teólogos a tradução que mais se aproxima dessa palavra é “a glória de Deus se manifesta”. A palavra tem várias grafias, entre elas, shekiná, shechina e shekina.

Veja abaixo mais fotos do evento no ano passado: