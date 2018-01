Show da virada atrai milhares em Ibaiti

Município recebeu 40 milhões de investimentos em 2017

A festa da virada em Ibaiti foi marcada por uma multidão de ibaitienses e muita emoção. Cerca de seis mil pessoas foram à Praça Júlio Farah para celebrar a chegada de 2018 e comemorar com a família e amigos.

O espetáculo de músicas, cores e luzes emocionou e encantou o público que vibrou a cada seqüência de fogos.

O evento começou por volta das 22 horas e à meia noite, o show pirotécnico começou. A queima de fogos coloriu o céu da cidade para saudar a chegada de 2018.

A festa teve a animação das cantoras Josi Costa e Fernanda e em seguida o show com a Banda Xá de Caô que tocou e cantou até as três horas da madrugada.

Trabalhamos muito por Ibaiti nesse ano de 2017. Conseguimos um total de aproximadamente 40 milhões de reais em investimentos para nosso município. Destses investimentos, 30 milhões de reais foram através da Sanepar para investimentos na ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade e outros 10 milhões de ajuda dos governos Federal e Estadual através de emendas parlamentares dos deputados federais e estaduais. Para este ano de 2018 vamos continuar com muito trabalho e esforços para melhorar cada dia mais nossa cidade”

O show da virada deste ano foi promovido pela administração através do prefeito Dr.Antonely de Carvalho, organizado pelo Departamento de Cultura e Eventos e patrocinado pela Sanepar em parceria com a prefeitura.

O chefe do executivo e a primeira dama e presidente do Provopar, Flaviana Fadel de Carvalho, participaram da iniciativa ao lado do vice-prefeito Ulisses Mingote e sua esposa, Elaine Cristina Barbosa de Melo.



O presidente da Câmara, Antônio Carlos da Silva e os vereadores Cláudio Gerolimo, José Oscar Belão e as vereadoras Vera Lúcia Bernardes e Vera Lúcia Siqueira dos Santos também participaram do evento, assim como o advogado e comunicador César Augusto de Mello.

Segundo o prefeito Dr. Antonely está foi a primeira edição do réveillon popular, promovido pela nova administração e que promete se superar a cada ano.

“Trabalhamos muito por Ibaiti nesse ano de 2017. Conseguimos um total de aproximadamente 40 milhões de reais em investimentos para nosso município. Destses investimentos, 30 milhões de reais foram através da Sanepar para investimentos na ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade e outros 10 milhões de ajuda dos governos Federal e Estadual através de emendas parlamentares dos deputados federais e estaduais. Para este ano de 2018 vamos continuar com muito trabalho e esforços para melhorar cada dia mais nossa cidade”.