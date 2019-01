Show da Virada leva multidão a Praça Júlio Farah em Ibaiti

Patrocinado pela Itaipu Binacional

Show da Virada na Praça Júlio Farah em Ibaiti foi marcado por grande público e muita emoção. Cerca de cinco mil pessoas foram celebrar a chegada de 2019.O espetáculo de músicas, cores e luzes emocionou as famílias que compareceram para ver o evento.

A iniciativa começou por volta das 22 horas com o ‘esquenta’ do DJ Luiz Fernando que animou o público com músicas de todos os gêneros. À meia noite, o show pirotécnico agradou a todos com a contagem regressiva pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho que subiu ao palco ao lado da primeira dama e presidente do Provopar, Flaviana Fadel Carvalho, o presidente da Câmara Antônio Carlos, o presidente eleito para o biênio 2019-2020 Sidinei Róbis, os vereadores Fábio Maldonado Fadel e César Augusto de Melo.

A queima de fogos coloriu o céu da cidade para saudar a chegada de 2019. Após a contagem regressiva a festa teve a animação da banda Art Conqsta.

O evento foi organizado pela Prefeitura através do prefeito Dr. Antonely Carvalho e totalmente realizado com recursos doados pela Itaipu Binacional, maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. “Não foi investido dinheiro do município de Ibaiti neste evento”, disse o prefeito.

Dr. Antonely agradeceu as famílias ibaitienses que lotaram a Avenida Dr. Fernandina Gentile nas imediações da Praça Julio Farah. “Nestes dois anos a frente da administração municipal construímos uma cidade melhor para os ibaitienses. Vamos continuar trabalhando muito ainda para fazer Ibaiti cada vez melhor para se viver. Quero agradecer a todos que estão aqui festejando a chegada de 2019 e desejar um Feliz Ano Novo, de muita paz, amor e realizações”, disse.