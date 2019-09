Show musical fascinante em teatro platinense

Na próxima terça-feira à noite

O Teatro Sesi Santo Antônio da Platina recebe a cantora Iria Braga(fotos) e o multi-instrumentista Diogo Burka(foto) com o show da tour ‘AVE LAB’. A apresentação pelo Sesi Cultura Paraná acontece no dia 1º de outubro, a partir das 20h, com entrada gratuita.

Idealizado por Iria Braga, “AVE LAB” traz uma proposta de conexão com artistas de todo o mundo com o propósito de romper as fronteiras a partir da música. Em 2018, na Argentina, o primeiro encontro e turnê foi com o pianista Juan Barallobres. “Descobrir a narrativa musical do repertório de um show como o ‘AVE LAB’ é um fascínio. Desa vez, com o Diogo Burka, nós reunimos compositores que admiramos no Paraná. E claro, neste encontro, a fusão com as nossas canções”, explica a cantora com mais de 20 anos de carreira.

Após o retorno da Argentina, a curitibana Iria Braga e o londrinense Diogo Burka se encontraram em 2018, no norte paranaense, onde ficaram imersos ao longo de duas semanas no estúdio Plugue para a escolha do repertório. “A criação é compartilhada. Não se trata apenas de reproduzir um repertório e, sim, aproximar mundos. Fazer parcerias inusitadas e se abastecer de ideias nestes encontros, é uma trajetória que alimenta e norteia as fronteiras do meu novo álbum”, revela Iria Braga.

Diogo Burka é compositor, produtor e multi-instrumentista. Além de acompanhar a cantora em “AVE LAB”, o artista lançou recentemente “Cais” seu primeiro álbum, com o qual também está em turnê nacional. O artista ganhou reconhecimento do público, após sua participação como baixista, na banda Cluster Sisters, no programa “Superstar”, da Rede Globo. Além da banda, Burka também integra as bandas, Mama Quilla, Salte e o Trio Mambembe.

O show apresenta as experimentações de ritmos e possibilidades sonoras a partir da fusão entre a música orgânica e recursos eletrônicos como sintetizadores e loop station. Após Santo Antonio da Platina, o projeto musical da turnê “AVE LAB” será apresentado ao longo de outubro nas cidades de Londrina (02), Arapongas (03), São José dos Pinhais (04) e Curitiba (06).

SERVIÇO

O Sesi Cultura Paraná apresenta

Show do projeto musical AVE LAB

Data: 1º de outubro

Horário: 20 horas

Valor: ingresso solidário (1kg de alimento). Retirar ingresso com 30 minutos de antecedência – espaço sujeito a lotação.

Classificação: livre/Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Endereço: Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40

FICHA TÉCNICA Coordenação Geral – Iria Braga Voz – Iria Braga Guitarra, baixo, teclado e programações: – Diogo Burka Técnico de som – Vitor Delallo Técnico de som – Lúcio Nogueira Assessoria de Imprensa, mídias sociais e arte digital – Lucas Cabaña Produção e logística – Fuá Produções