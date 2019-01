Shows confirmados na FICAI/2019 em Ibaiti

Agenda definida

Confirmados shows de Fernando e Sorocaba no dia 22 de março (sexta-feira) e Pedro Paulo e Alex, dia 23 de março (sábado) na FICAI/2019 em Ibaiti.

A 33ª Edição da Feira Industrial, Comercial, Artesanal e Agropecuária de Ibaiti (FICAI) acontece entre os dias 21 e 25 de março.

O evento é organizado pela Sociedade Rural Regional de Ibaiti (SORRI) e este ano conta com as empresas Drial Eventos e Massa Play do Grupo Massa que realizarão os shows.