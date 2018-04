Shows covers fazem sucesso em Santo Antônio da Platina

Público compareceu e aproveitou os espetáculos

Primeiro foram os Guns N’ Roses, depois Beatles e semana passada a banda U2 Cover (fotos).

O próximo será Elvis Presley dia 26 de maio, todos na Estância Carranca, em Santo Antônio da Platina.

As apresentações tiveram público animado e participativo com promoção da UP Eventos.

Telefones para mais informações: (43) 99930-8160 ou 99171-3144.

Fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario