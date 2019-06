Sicredi abre Superintendência Regional semana que vem

Em Santo Antônio da Platina

O Gerente Geral, Jair Barrero Menani; e a Gerente de Relacionamento, Dayse Cristhiane Toledo de Abreu Gusmão, fizeram visita de cortesia ao npdiario neste final de semana, em Santo Antônio da Platina.Eles confirmaram o início das atividades da sede administrativa da Cooperativa Sicredi Norte Sul PR/SP.

Será na próxima segunda-feira, dia dez, na rua 24 de Maio, 136 A. A construção (fotos) fica próxima a umas das principais rodovias da região, a BR-153.

O atendimento aos associados continuará sendo realizado na agência atual, ampliando o modo próximo e ativo de atender a comunidade.

Contará com infraestrutura completa, dentro do novo padrão de ambientação do Sicredi, e visa atender ainda melhor às demandas da instituição, que conta com 260 funcionários e atende 38 mil associados em 21 agências entre os estados do Paraná e São Paulo.

A área chega a 1.520,09 m2; área de ampliação é 72,71 m2; e total 1.592,80 metros quadrados.Empresa responsável pela execução dos serviço: Dal Bianco Engenharia. Engenheiro Responsável Moacir Ferreira Dal Bianco.

De acordo com o presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Junior, a nova Superintendência Regional traz ânimo para a região. “A Cooperativa nasceu aqui no norte do Paraná e sempre demos suporte financeiro para o crescimento da região, principalmente no setor agro. Com o tempo, ampliamos nossa atuação para o setor de serviços e também o industrial. A inauguração está prevista para o início de 2019, mas desde já estamos fomentando a economia local, por meio do nosso modelo de atuação e da nossa agência já existente na cidade, que tem como principal intuito prover recursos para a realização de negócios não apenas entre nossos associados, mas também com toda a comunidade local”, ressalta.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,8 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.