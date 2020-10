Sicredi apoia Outubro Rosa e Novembro Azul

Ação visa promover atitudes saudáveis a todos seus colaboradores

Para o Sicredi saúde é coisa séria. Mais do que apoiar as campanhas de conscientização, é preciso estimular ações e atitudes de autocuidado.

Pensando nisso a Sicredi Norte Sul criou para os seus colaboradores a campanha 60 Dias da Saúde, onde o foco é se cuidar: fazer exames de checkup, exames preventivos, ter uma alimentação saudável, realizar atividades físicas e momentos de bem-estar.

A Gerente de Gestão de Pessoas, Veridiana de Moraes C. Patrial Burani contou como a ação nasceu: “Nós sempre apoiamos as Campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul e esse ano pensamos em fazer algo diferente, juntar as duas e realizar um grande movimento incentivando os colaboradores a cuidar de sua saúde. Nossa ideia é engaja-los para que criem a cultura de hábitos saudáveis como a prática de exercícios, alimentação equilibrada e manter exames periódicos em dia. Isso acaba se estendendo para os familiares, que apoiam e realizam as atividades também. Durante o período da ação, o colaborador que realizar atividade física ou praticar hábitos saudáveis poderá ganhar brindes e quem realizar consultas e exames médicos tem direito à uma folga no dia, tudo isso como incentivo”.

Ainda segundo Veridiana, os benefícios desse movimento também refletem fora do ambiente de trabalho.

Acreditamos que investir na saúde e bem-estar dos nossos colaboradores faz toda diferença para o desenvolvimento da nossa cooperativa e de nossas comunidades”

A Campanha, que teve início no primeiro dia de outubro, continua até o final do mês de novembro, sempre com o objetivo de conscientizar e promover mais saúde aos seus colaboradores.