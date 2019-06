Sicredi consolida avanço com sede regional em Santo Antônio da Platina

São mais 60 empregos diretos

Com mais de 40 mil associados e 22 agências, a Sicredi Norte Sul PR/SP inaugurou na noite de segunda-feira (10) a nova sede administrativa em Santo Antônio da Platina.

O vice presidente da Central Sicredi PR/SP/ RJ, João Alberto Salvi, vários presidentes de outras cooperativas do sistema Sicredi, assim como associados, colaboradores, fornecedores e toda diretoria da Sicredi Norte Sul compareceram.

Presentes empresários de toda região como Nelson Camargo, presidente da Associação Comercial e Empresarial local, José Afonso Junior, Altair, Marlon e Beto Bonilha (grupo Pro Tork) e também o prefeito Professor Zezão, que declarou seu orgulho da obra, que ratifica o desenvolvimento econômico platinense.

Ludymilla Dias Machado Cabral foi a cerimonialista.

O padre Rosinei Toniette e a pastora Sílvia Helena fizeram as bênçãos.

Concebido para atender melhor as agências pertencentes a cooperativa e principalmente seus associados, o espaço conta com 1700 metros quadrados e fica às margens da BR-153, uma das principais rodovias do país e que passa pelo município.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Em 1985, quando começou suas atividades, a Sicredi Norte Sul PR/SP, ainda chamada de Credicana, 21 associados e uma sede localizada em Jacarezinho. A mudança para Santo Antônio da Platina ocorreu em 1999, visando um posicionamento melhor em relação aos municípios onde a cooperativa atuava.

Vinte anos depois, a nova sede demonstra o crescimento da cooperativa, que tem atualmente cerca de 300 colaboradores distribuídos pelo Norte do Paraná e Sul de São Paulo, sendo que mais de 60 pessoas integram o time administrativo, que trabalha no novo prédio.

Para o presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Júnior, a obra é considerada um marco na consolidação da cooperativa. “Esse é um momento de grande celebração para nós. Estamos escrevendo mais um importante capítulo da nossa história. Santo Antônio da Platina e toda região nos acolheu desde o primeiro momento e as pessoas que moram por aqui merecem nosso reconhecimento. Se estamos vivendo essa realização e crescimento devemos tudo aos nossos associados”, destaca.

A obra seguiu o propósito do cooperativismo de gerar desenvolvimento nas comunidades onde atua. Foi realizada por mais de 80 fornecedores e empresas que estiveram envolvidos na reforma do prédio. Cerca de 120 pessoas trabalharam diretamente na obra. E mais de 250 indiretamente.

Tudo isso movimentou e incentivou a economia em Santo Antônio da Platina e região, pois grande parte dos fornecedores são associados da área de atuação da Sicredi Norte Sul PR/SP.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.