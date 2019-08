Sicredi de Wenceslau Braz ganha novas instalações

Unidade completou 18 anos

A agência da Sicredi Norte Sul PR/SP em Wenceslau Braz acaba de se mudar para suas novas instalações no município.

Com 830 metros quadrados para atendimento personalizado, com área de caixas, salas de reuniões, auditório e espaço café, a nova estrutura traz mais conforto aos associados, além da busca contínua para ampliação desse número.

“Wenceslau Braz merece essa estrutura, nossa história aqui é de confiança e credibilidade. Temos laços muito fortes com os produtores daqui e grande parceria com os associados da área urbana”, comentou o Presidente da Sicredi Norte Sul Paulo,José Buso Júnior.

A cooperativa aproveitou para comemorar os 18 anos de atuação no município completados no último dia 15, na presença de várias autoridades locais, coordenadores de núcleo, associados, Conselheiros e colaboradores. Segundo o gerente da agência, Elvis Baltazar, esse é um momento que marca a trajetória do Sicredi no Município, mas também traz ainda mais responsabilidade para a instituição: “ Estarmos aqui inaugurando uma estrutura desse porte é a prova de como nosso relacionamento com o associado é forte e solidificado aqui no município; Agora temos um compromisso ainda maior com todos que acreditam na força do cooperativismo”.

Os motivos para comemorar são diversos. Durante a cerimônia foram entregues dois prêmios da Campanha de Poupança “Vem Poupar e Ganhar” do Sicredi a associados locais. Um no valor de R$ 2 mil referente ao sorteio semanal da campanha foi para o associado Cleber da Silva Santos. E o prêmio mensal pago pela campanha também saiu para a agência, o associado Nelson de Andrade levou para casa R$ 50 mil. A campanha continua até o final do ano, quando será sorteado o prêmio maior de R$ 500 mil.

Além disso, as cooperativas desenvolvem soluções de acordo com as necessidades dos associados. Como um importante instrumento de incentivo para o desenvolvimento econômico e social, os ativos dessas instituições são usados financiar os próprios associados, mantendo os recursos nas regiões nas quais eles foram gerados. “O que estamos vivendo aqui hoje é uma grande realização para a Norte Sul e uma conquista para a população de Wenceslau Braz”, observou o Presidente Paulo Buso.

