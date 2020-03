Sicredi distribui mais de R$ 5,4 milhões aos associados da região

Fechou com resultado recorde de R$ 14,7 milhões

Em meio a um cenário de pandemia, a Sicredi Norte Sul vem mais uma vez trazer um olhar de esperança para seus associados. E na data de 26 de março creditou a eles sua parte nos resultados. Apresentando assim, uma evolução de mais de 14,1% com relação as sobras de 2018.

No total 37,27% do resultado de R$ 14,7 milhões obtido pela Sicredi Norte Sul PR/SP em 2019 – o equivalente a R$ 5.487.126 milhões – retorna aos associados que realizaram as suas movimentações financeiras com a Cooperativa.

No final do ano passado em novembro foi creditado 6,20% de juros sobre o capital social dos associados. O que corresponde a R$ R$ 2.415.275.

E no última terça-feira, dia 24, em Assembleia Geral Ordinária, foi aprovada a distribuição de sobras para seus associados cujo crédito ocorreu nesta quinta-feira, dia 26. Nesta ocasião, foram creditados mais R$ 3.071.850 milhões na conta corrente e na conta capital dos associados.

A divisão foi proporcional a suas atividades junto a cooperativa sendo 25% para os Produtos e Serviços, 25% sobre Aplicações Financeira, 25% sobre a Movimentação em Conta corrente e 25% sobre os Empréstimos. Com Resultado de 14,7 milhões em 2019, ao todo a Sicredi Norte Sul retornou aos seus associados mais de R$ 5 milhões referente ao seu exercício de 2019.

As assembleias de núcleo foram realizadas de 10 de fevereiro a 11 de março, ao todo foram 21 assembleias de núcleo nas cidades de Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Ibaiti, Carlópolis, Ribeirão Claro, Quatiguá, Wenceslau Braz, Joaquim Távora, Tomazina, Figueira, Conselheiro Mairinck, Jaboti, Japira, Santana do Itararé, Jacarezinho e São José da Boa Vista no estado do Paraná e Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Ipaussu, Chavantes e Bernardino de Campos no estado de São Paulo. Nas assembleias foram apresentados os programas de desenvolvimento do cooperativismo de cunho social, educacional e ambiental realizados pela cooperativa em 2019, além da prestação de contas.

“É muito gratificante acompanhar o crescimento sustentável da cooperativa e, como consequência, o desenvolvimento dos nossos associados e da comunidade em que a cooperativa está inserida. Ao buscarmos uma cooperativa forte, com resultados sólidos, estamos beneficiando a comunidade como um todo”, explica o presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Júnior.

“Os associados são a nossa maior preocupação pois eles são os donos do negócio. O resultado obtido pela cooperativa nada mais é do que o reflexo da confiança e do bom relacionamento que oferecemos. Sendo assim procuramos ter cada vez mais soluções financeiras adequadas para cada associado e colaboradores cada vez mais capacitados para estar sempre ao lado no nosso associado contribuindo para o crescimento da nossa região”, afirma o diretor executivo da Sicredi Norte Sul PR/SP, Antônio Carlos Daineze.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.