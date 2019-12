Sicredi é uma das melhores empresas para começar carreira

Segundo anuário da revista Você S/A

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicredi foi reconhecido como uma das “Melhores Empresas para Começar a Carreira”. A pesquisa, realizada pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), contempla as companhias que oferecem os melhores programas para quem está começando no mercado de trabalho.

Na edição deste ano, a instituição figurou em 25º lugar entre as 45 empresas listadas no ranking. O Índice de Felicidade no Trabalho do Jovem (IFT) do Sicredi, principal indicador da classificação, foi de 78,8. Já no Índice de Qualidade de Ambiente de Trabalho para o Jovem (IQAT), baseado no questionário de satisfação preenchido por jovens colaboradores e estagiários de até 26 anos de idade, a nota do Sicredi foi 89,7.

No cooperativismo de crédito temos o desafio de aproximar esse público do segmento e, por isso, a presença dele em nosso ambiente de trabalho é muito importante para que possamos entender melhor as necessidades desta e das próximas gerações”

O ranking da Você S/A apresenta também o Índice de Qualidade de Gestão de Pessoas para o Jovem (IQGP), de acordo com a avaliação do que a empresa oferece. Neste caso, o Sicredi alcançou 58,5 pontos. Entre os fatores positivos apontados pelos jovens colaboradores e estagiários que participaram da pesquisa, se destaca a flexibilidade de horários, que permite aos funcionários estudantes administrarem melhor compromissos fora do trabalho e estudos.

“O guia da Você S/A traz, para nós, o reconhecimento de nossas práticas de gestão de pessoas. No Sicredi, valorizamos o papel dos mais de 28 mil colaboradores e queremos estar cada vez mais próximos do público jovem. No cooperativismo de crédito, de maneira geral, temos o desafio de aproximar esse público do segmento e, por isso, a presença dele em nosso ambiente de trabalho é muito importante para que possamos entender melhor as necessidades desta e das próximas gerações”, afirma Rodrigo Wegener, superintendente de Gestão de Pessoas da Confederação Sicredi.

A publicação destaca que as características cooperativas do Sicredi são motivo de orgulho para os jovens. Um dos diferenciais apontados por eles no estudo é o fato de que parte do resultado financeiro da instituição é revertido para apoio a projetos locais que beneficiem a população da região onde a instituição atua. Outro ponto destacado pelos jovens é o plano de carreira, que leva em conta cada passo do desenvolvimento dos recém-profissionais.

Larissa Timóteo, 23 anos, é de Maceió, em Alagoas, e começou no Sicredi como Jovem Aprendiz. Depois de um ano ela passou para atendimento no caixa e vem cada vez mais se destacando nas funções que desempenha. “Sinto que o ‘Fazer juntos’ está sempre presente no meu dia a dia na agência. É maravilhoso saber que posso contar com meus colegas e superiores para me auxiliarem no que for preciso durante o trabalho. Com a essência do cooperativismo, no Sicredi, me sinto acompanhada o tempo todo e isso me ajuda muito”.

Para a elaboração dos índices presentes no ranking foram levados em conta indicadores como Gestão Estratégica e de Objetivos, Liderança, Reconhecimento e Recompensa, Carreira, Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa, Comunicação Interna, Participação e Autonomia, Relações Interpessoais, Processos e Organização, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida, Sustentabilidade e Diversidade e Employer Branding.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.