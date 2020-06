Sicredi faz campanha em apoio à economia local e lança aplicativo

Facilita negócios online entre associados na pandemia

A interrupção das atividades em grande parte do comércio, indústria e instituições financeiras, como tentativa de combater a pandemia do coronavírus (COVID-19), tem feito dos chamados marketplaces on-line uma boa alternativa para empresas e empreendedores manterem seus negócios em funcionamento.

Diante de tudo isso, o empresa lança o Sicredi Conecta, um aplicativo que permite que associados Sicredi de todo Brasil anunciem e vendam produtos e serviços entre si. O aplicativo tem sido usado não apenas como maneira de manter a operação de empresas em andamento, mas também por pessoas que querem adquirir e comercializar produtos e serviços sem sair de casa, de forma segura e por meio das facilidades de pagamento oferecidas pelo Sicredi.

O Conecta é uma das ferramentas que fazem parte da campanha “Eu Coopero com a Economia Local”, um movimento que busca estimular o consumo e o desenvolvimento econômico das comunidades – o que está atrelado ao propósito da instituição desde sua fundação, em 1902.

O objetivo da cooperativa é impactar positivamente diversos públicos, desde pequenos comerciantes e produtores rurais, para que se sintam apoiados pela campanha; associados do Sicredi, para que contribuam com a divulgação das mensagens e aproveitem oportunidades de negócio que possam surgir com ela; e consumidores, para que se conscientizem sobre seu papel na movimentação da economia de suas regiões por meio de seu comportamento de consumo. A iniciativa também convida entidades e os meios de comunicação para se engajarem e fortalecer a propagação do movimento.

O Sicredi Conecta está disponível em todas as lojas de aplicativos sem custos para ser baixado. Sua utilização também não tem cobranças. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo para visualizar os produtos anunciados.

A Sicredi Norte Sul está presente em 21 cidades, com 22 agências e o Conecta disponível para todos os associados que queiram utilizá-lo. Mais uma vez a instituição levanta a bandeira da cooperação e desenvolvimento dos lugares onde está inserida, algo que está atrelado ao seu propósito desde sua fundação.