Sicredi lança campanha de prêmios Investir Bem é Fazer o Bem

Mais de R$ 850 mil em prêmios aos associados

Começa hoje a Campanha de prêmios Investir Bem é Fazer o Bem da Sicredi Norte Sul PR/SP em comemoração ao aniversário de 35 anos da cooperativa. Os associados das 22 agências pertencentes a Norte Sul poderão concorrer a mais de R$ 850.000,00 em prêmios até o dia 30/10/2020, sendo este o período de participação de Campanha.

A Campanha Investir Bem é Fazer o Bem traz entre seus prêmios: 1 Jeep Compass 0km, 2 Fiat Mobi 0km, 23 motocicletas Honda CG 160 Start, 22 TVs 43´´, 1 baú de prêmios, entre muitos outros.

Sempre buscando seu propósito de devolver para as comunidades em que está inserida a confiança depositada na cooperativa, a Sicredi Norte Sul traz um diferencial em sua campanha. Ao ganhar cupons para concorrer aos prêmios, os associados poderão indicar instituições de seus municípios para que também sejam contempladas com prêmios de até R$20.000,00. Vale lembrar que essas instituições foram previamente cadastradas para participarem da campanha. Se o associado for sorteado, a instituição que ele indicou também será premiada. Ganha o associado, ganha a instituição e ganha a comunidade.

“A melhor maneira de comemorarmos nossos 35 anos é estar junto aos nossos associados e às comunidades que sempre depositaram confiança na Sicredi Norte Sul, sem eles não seriam possíveis tantas conquistas ao longo de nosso história,” comenta Paulo José Buso Junior (foto), Presidente da Norte Sul.

Para concorrer basta utilizar os produtos e serviços oferecidos pela cooperativa. Tais como: Crédito, Investimento, Cota Capital, Débito em Conta, Seguros, Consórcios, Cartões de Crédito, Pagamento Eletrônico, Indicação de Novo Associado, Abertura de Conta, Renovação Cadastral, Cobrança, Folha de Pagamento, Adquirência e/ou Domicílio Bancário, RDC – Sicredinvest.

A melhor maneira de comemorarmos nossos 35 anos é estar junto aos nossos associados e às comunidades que sempre depositaram confiança na Sicredi Norte Sul, sem eles não seriam possíveis tantas conquistas ao longo de nosso história”

Segundo o Diretor Executivo Antônio Carlos Daineze, além de premiar associados e comunidade, a iniciativa busca o desenvolvimento da região: “Sempre pensamos na prosperidade econômica de onde atuamos. Os fornecedores dos prêmios, as instituições que serão contempladas, são todos da nossa área de atuação. Essa é nossa maneira de agradecer a todos por esses 35 anos.”, explica Daineze.

Investir Bem é Fazer o Bem faz parte das comemorações aos 35 anos da Sicredi Norte Sul em sua área de atuação. A Cooperativa planeja outros eventos ao longo do ano para festejar o marco. Hoje fazem parte da Norte Sul 21 municípios e 22 agências.

Para mais informações sobre a campanha procure a agência da Sicredi Norte Sul mais próxima e fale com um colaborador. Ou então acesse as redes sociais da cooperativa Sicredi Norte Sul PR/SP.