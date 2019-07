Sicredi leva 11 projetos sociais para premiação internacional (vídeo)

Programa para jovens incentiva formação de novas lideranças

O Sicredi, instituição pioneira no segmento de cooperativismo de crédito no Brasil e na América Latina, vai participar da Conferência Mundial do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito), entre os dias 28 e 31 de julho em Nassau, nas Bahamas. Na ocasião, apresentará 11 projetos que vão concorrer ao WYCUP (World Council Young Credit Union People), um concurso que estimula a formação de jovens lideranças e premia participantes que desenvolveram projetos com potencial de causar influência global no cooperativismo de crédito.

As iniciativas inscritas pelo Sicredi neste ano evidenciam liderança jovem na realização de ações voltadas para as áreas como empreendedorismo, educação, inclusão e sustentabilidade. Entre os cases, seis são de colaboradores e cinco foram desenvolvidos por associados, oriundos dos Comitês Jovem da instituição.

O WYCUP é realizado anualmente dentro da programação da Conferência Mundial do Woccu. Como prêmio, os vencedores terão direito a participar da edição de 2020 da Conferência, prevista para ser realizada nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas. A Conferência do Woccu é o maior encontro do segmento de cooperativismo de crédito do mundo e, neste ano, vai reunir cerca de 5 mil representantes de cooperativas de mais de 50 países para discutir iniciativas que possam melhorar a vida das pessoas por meio da atuação das cooperativas.

Em 2018, sete cases foram apresentados pelo Sicredi no encontro e dois deles ficaram entre as cinco melhores iniciativas: um dos projetos foi o “Acreditadores”, apresentado por Lucas Araújo dos Santos, colaborador da Cooperativa Sicredi Alta Noroeste/SP. A iniciativa integrada por 20 agentes transformadores contou com o envolvimento de cerca de 200 colaboradores do Sicredi e realizou 14 ações de impacto positivo em 12 municípios da região. Já o case “Inclusão Financeira da Mulher”, apresentado por Carlos Antônio Soratto, colaborador da Cooperativa Sicredi Ouro Verde/MT, visou estimular as mulheres para que tenham papel de protagonistas no agronegócio. Como resultado, houve participação de centenas de mulheres, as quais tiveram acesso à crédito e com isso puderam aumentar sua renda.

Conselho Jovem da Cooperativa Sicredi Pioneira, do associado Nikolas Bratz, da Cooperativa Sicredi Pioneira, em Nova Petrópolis (RS). Bratz formou o Comitê Jovem da Cooperativa com a intenção de aproximar jovens da região do cooperativismo de crédito para formar líderes que possam colaborar para o desenvolvimento das regiões onde vivem. O projeto atende jovens que passaram pelas Cooperativas Escolares, que são associações de estudantes com finalidade educativa organizadas pelo Sicredi em parceria com escolas da educação básica, e conta com uma agenda com palestras e encontros entre os jovens e colaboradores da instituição financeira cooperativa para discussões sobre cooperativismo e inovação. Desde a criação do projeto, mais de 22 jovens já integraram associados e colaboradores que se apresentarão na Conferência do grupo.

Cooperativas Escolares, da estudante Thais Christ, associada a Cooperativa Sicredi Ouro Branco, em Teutônia (RS). Em parcerias com o Sicredi e escolas da região, o programa complementa a matriz curricular das instituições de ensino com atividades que promovem formação em liderança, cidadania e educação financeira. Os professores contam com assessoria pedagógica e os alunos se reúnem semanalmente e são incentivados a desenvolverem projetos de melhoria na escola, auxiliarem na administração da própria Cooperativa Escolar e participarem de atividades que ajudam a desenvolver habilidades para falar em público. A região já conta com 23 cooperativas escolares e mais de 1.500 jovens envolvidos.

Programa Líder Jovem, da colaboradora Micheli Thiesen, da Cooperativa Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, em Rodeio Bonito (RS). Micheli criou o programa com o objetivo de incentivar o espírito de liderança nos jovens por meio de ações práticas, que propiciem o desenvolvimento de aptidões, competências e habilidades, contribuindo para a sua participação na sociedade. As atividades são voltadas aos jovens de 15 a 17 anos, associados ou filhos de associados, que durante um ano participam de módulos de formação, conduzidos por profissionais de universidades parceiras ou da própria cooperativa. O conteúdo envolve temas como educação financeira, cooperativismo, empreendedorismo, planejamento financeiro e dicção e oratória. A participação dos jovens no programa está condicionada a participação de seus pais, familiares ou responsáveis em um evento promovido pelo Sicredi com o objetivo de destacar a importância da presença da família neste processo de aprendizagem. Desde a sua criação, o programa já formou mais de 330 jovens em 25 municípios da região de atuação da cooperativa. Outros 81 jovens ainda estão em turmas em andamento.

Projeto Jovens Inspiradores, (veja vídeo abaixo) do associado Tiago Franciscon, da Cooperativa Sicredi Norte Sul PR/SP, em Santo Antônio da Platina (PR). O projeto tem o objetivo de incentivar e conscientizar jovens entre 15 e 18 anos sobre sua importância na comunidade onde vivem. Periodicamente, o projeto realiza encontros com representantes da comunidade, convidados a compartilhar suas histórias de vida aos jovens, estimulando-os a refletirem sobre seu papel na sociedade. A intenção é que tanto o representante da comunidade como os jovens tenham um novo olhar a partir dos relatos sobre superação e empreendedorismo. Mais de 480 jovens já participaram nas ações do programa.