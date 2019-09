Sicredi leva jovens para intercâmbio na Alemanha e Holanda

Com visitas agendadas em instituições financeiras e educacionais

Nesta semana, 16 jovens líderes brasileiros embarcaram para a Europa com o objetivo de conhecer os modelos cooperativistas internacionais. A experiência é promovida pelo Sicredi no Programa Youth Leadership Journey, que visa dar aos jovens a oportunidade de conviver com visões de mundo diferentes. Entre os dias 4 e 12 de setembro, a comitiva passará pela Alemanha e pela Holanda, com uma programação que contempla palestras e visitas técnicas, além de encontros com jovens líderes locais.

Entre as instituições que serão visitadas está a tradicional Academia Germânica de Cooperativas, em Montabaur, na região oeste da Alemanha, e o Rabobank, maior banco cooperativo da Europa, sediado em Utrecht, na Holanda. O intuito do programa é que, a partir da troca de experiências com colaboradores e associados de cooperativas internacionais, os membros dos comitês jovens do Sicredi retornem ao Brasil com novas perspectivas para ajudar a desenvolver as comunidades onde vivem.

Para o presidente nacional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Alfonso Dasenbrock, é a partir dessa troca de experiências que acontece o engajamento necessário para desenvolvimento das instituições financeiras cooperativas. “Somos inclusivos e democráticos, pois damos a oportunidade aos nossos associados de participarem de forma efetiva da gestão de nossas cooperativas. E essa incursão na Europa também tem como intuito propiciar um crescimento pessoal e profissional em ritmo acelerado para que eles se sintam cada vez mais parte desse movimento”, afirma Dasenbrock, que também é membro da diretoria do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (Woccu, na sigla em inglês).

Para o gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Central Sicredi PR/SP/RJ, André Alves de Assis, que coordena a expedição, a iniciativa é de suma importância para todos. “Os jovens conseguirão ter uma perspectiva diferente, entendendo a força do cooperativismo de crédito na Holanda e Alemanha, tornando-os ainda mais engajados em suas cooperativas no Brasil”, conclui.

