Sicredi mobiliza Norte Pioneiro para ações no Dia de Cooperar

Iniciativas de cunho social onde a cooperativa atua

A Sicredi Norte Sul participa por mais um ano do Dia C, Dia de Cooperar, onde são realizadas diversas ações de responsabilidade social nos municípios onde a cooperativa está inserida. Este ano, o Dia de Cooperar (Dia C) será realizado em 30 de junho (um domingo), e os voluntários contarão com o apoio do Sistema OCB para desenvolver, em âmbito nacional, ações em saúde, lazer, educação e cuidado com o meio ambiente.

Até o dia seis de julho serão mais de 22 ações realizadas nos 21 municípios da área de atuação da Norte Sul.

Esse número cresce a cada ano na cooperativa. Segundo o Presidente da Norte Sul, Paulo José Buso Júnior (foto), isso se deve ao fato dos objetivos do Dia C estarem alinhados diretamente com a visão e o propósito do Sicredi de “Fazer juntos para fazer a diferença”.

Ele completa: “ Estamos vivendo um momento em que as coisas precisam ser feitas em conjunto, em cooperação. As pessoas já perceberam que precisam se unir para alcançar seus objetivos”.

Em 2019, as ações da Norte Sul vão desde doação de sangue passando por arrecadações de alimentos, agasalhos, reformas de instituições entre outras espalhadas por toda região.

Quem tiver interesse em participar deve procurar o gerente da agência Sicredi de sua cidade para mais informações.