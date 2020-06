Sicredi Norte Sul: 35 anos de muito trabalho e sonhos realizados

Cooperativa de crédito comemora aniversário de sua fundação

Com 44 mil associados, 22 agências e um quadro com cerca de 300 colaboradores, a Sicredi Norte Sul completa 35 anos de atuação no Norte do Paraná e Sul de São Paulo. A cooperativa que no início era composta exclusivamente por plantadores de cana-de-açúcar é hoje de livre admissão e ocupa posição de destaque no segmento em que atua dentro de sua área de atuação.

A Norte Sul sempre buscou oferecer serviços de qualidade e um crescimento sustentável nas comunidades onde atua. Por isso, está sempre investindo em estruturas com bases na modernidade e funcionalidade. Tudo sempre pensando para atender da melhor maneira os principais responsáveis por todo seu sucesso: o associado.

“Quando começamos não imaginávamos que um dia chegaríamos a esse patamar. Hoje somos uma instituição consolidada, geramos empregos para centenas de pessoas e fazemos a diferença em nossas comunidades”, comenta Paulo José Buso Júnior (foto), presidente da cooperativa. E completa: “ É um orgulho fazer parte dessa história desde o início”.

Segundo o diretor-executivo Antônio Carlos Daineze, o sucesso da Norte Sul está ligado ao fato da instituição ter sempre mantido o foco em seu objetivo inicial: “ Sempre visamos as necessidades dos associados. Nossos resultados demonstram a credibilidade e confiança que construímos ao longo de tantos anos trabalho”.

Mesmo diante das comemorações dos seus 35 anos, A Sicredi Norte Sul enfatiza a preocupação quem tem com a comunidade diante do momento delicado pelo qual todos estão passando devido a COVID-19.