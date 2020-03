Sicredi Norte Sul adota atendimento parcial na região

Para associados e beneficiários do INSS via agendamento

No intuito de contribuir com a prevenção ao Coronavírus (COVID-19), a Sicredi Norte Sul PR/SP adotou a partir desta segunda-feira (23) o atendimento parcial nas agências da cooperativa tanto no estado do Paraná como no estado de São Paulo.

Estão sendo atendidos presencialmente, via agendamento por telefone, somente associados e beneficiários do INSS que não possuem acesso aos canais digitais. A escala de colaboradores também foi reduzida.

Estamos à disposição nos nossos canais e também pelo telefone. Por hora precisamos evitar filas e aglomerações pela saúde de todos. Continuaremos fazendo a diferença juntos”

Conforme o Diretor Executivo, Antônio Carlos Daineze (foto), a medida visa reforçar os cuidados e a prevenção neste momento. “Sempre falamos em devolver para a comunidade a confiança que ela deposita em nós e nesse momento mais do que nunca não seria diferente. Todas as medidas que estamos tomando são pensando no bem-estar de todos: comunidade, associados e colaboradores. Sempre com base nas orientações da OMS, esclarece Daineze.

“Estamos à disposição nos nossos canais e também pelo telefone. Por hora precisamos evitar filas e aglomerações pela saúde de todos. Continuaremos fazendo a diferença juntos”, completou.

Meios eletrônicos – A orientação é que os associados usem os meios eletrônicos (internet banking e aplicativo) que são completos e permitem a realização da maior parte das operações sem a necessidade de ir às agências. O canal telefônico também está disponível (3003 4770 para capitais e regiões metropolitanas; 0800 724 4770 para demais regiões; e 0800 724 0525 para deficientes auditivos e de fala).

Para baixar o aplicativo Sicredi basta acessar a loja de apps do seu celular. Utilize também o internet banking em https://www.sicredi.com.br/.

Os agendamentos somente para associados e beneficiários do INSS deverão ser feitos via telefone da agência ou diretamente com o gerente da conta.