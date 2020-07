Sicredi Norte Sul apoia Dia C e promove ações com sociedade

Dia de Cooperar é uma iniciativa da OCB e reúne cooperativas do país

Em mais um ano, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados e atuação em 22 estados e no Distrito Federal, apoia o Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C. A data é marcada pela realização de diversas ações com foco em responsabilidade social nas áreas da saúde, educação, lazer e meio ambiente promovidas pelos 13 ramos de cooperativismo atuantes no país, incluindo o de cooperativismo de crédito. O objetivo do movimento é transformar a realidade de comunidades por meio da prestação de serviços.

O Dia C ocorre sempre na mesma data em que é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo, no primeiro sábado do mês de julho. Neste ano, o movimento aconteceurá no dia 04 de julho e teverá como mote “Com Atitudes Simples Movemos o Mundo”, focando em iniciativas beneficentes relacionadas ao novo coronavírus que as cooperativas brasileiras estão desenvolvendo desde o início do período de pandemia e estimulando a continuidade dessas ações após o Dia C. Até o momento, o Sicredi conta com mais de 500 iniciativas cadastradas para o Dia C em cerca de 340 municípios, sendo que mais de 300 delas já foram realizadas.

A Sicredi Norte Sul arrecadou mais de 18 toneladas de alimentos em sua área de atuação. Um trabalho realizado através da parceria dos colaboradores com os integrantes do Comitê Jovem da cooperativa junto aos seus associados e comunidade. Quase 700 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações e mais de 2300 pessoas foram impactas indiretamente. Já a Sede Administrativa da Norte Sul realizou uma ação em prol do Hospital Regional do Norte Pioneiro, na qual foram arrecadados mais de R$ 14 mil para a compra de EPI´s para a instituição.

De acordo com Paulo José Buso Junior, presidente da Sicredi Norte Sul , o Dia C proporciona ainda com mais força o poder estar junto da comunidade: “Esse ano o Dia C foi ainda mais especial, devido a tudo que estamos enfrentando diante da situação do COVID-19. Estivemos ainda mais próximos das comunidades e fizemos a diferença na vida das pessoas. Esses números provam o quanto o cooperativismo tem a agregar nas comunidades em que estamos atuando”. Comenta Paulo.

As iniciativas do movimento Dia C estão alinhadas com os “17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que contam com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Em 2019, do total de ações realizadas no Dia C, 765 delas foram promovidas pelo Sicredi e beneficiaram mais de 260 mil e envolvendo 21,7 mil voluntários.

“O Dia de Cooperar é uma grande oportunidade de celebrar a solidariedade e colocar em prática os valores e princípios do cooperativismo. O Sicredi tem um compromisso com o desenvolvimento econômico e social e a cooperação é a principal ferramenta do nosso modelo de atuação. Neste ano, em função das recomendações de distanciamento social, a celebração terá que ser feita de maneira adaptada, contando o recurso das plataformas digitais, mas o mais importante é sensibilizar as pessoas e estimular a realização das ações de benefício social que já estão sendo realizadas desde o início da pandemia e continuarão depois da data”, explica Romeo Balzan, superintendente da Fundação Sicredi. Para conferir mais informações sobre o Dia de Cooperar, acesse: http://diac.somoscooperativismo.coop.br/