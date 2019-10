Sicredi Norte Sul comemora conquista

Assessora conquista título almejado por profissionais da área em todo país

A Sicredi Norte Sul comemora mais uma conquista. A Assessora de Investimentos da cooperativa, Renata Massuia Vaz (fotos) acaba de conquistar a CEA (Certificação de Especialista ANBIMA), que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Essa certificação dá ao aprovado o título de Especialista em Investimentos, permitindo que faça análises mais profundas e indicações de investimentos. Para se ter uma ideia da importância e do grau de dificuldade para consegui-la, em todo o Brasil são apenas 5 mil profissionais ligados a área financeira que a possuem.

No Sistema Sicredi, dos 25 mil colaboradores, apenas 100 possuem a certificação e na Sicredi Norte Sul a colaboradora Renata Massuia Vaz é a primeira a conquistar esse título.

A cooperativa está sempre buscando o desenvolvimento de seus colaboradores para que assim possa levar a seus associados produtos e serviços de alta qualidade. Mais de 90 colaboradores da cooperativa ligados à área de negócios já possuem CPA – 20, outra certificação importante no mercado financeiro também concedida pela ANBIMA.

Para o Diretor Executivo da Sicredi Norte Sul, Antônio Carlos Daineze (foto junto com Renata), isso mostra o quanto a instituição é comprometida com a vida financeira de seus cooperados e o quanto acredita na capacidade de seus colaboradores: “ Buscamos sempre um trabalho de excelência. Temos uma equipe engajada, capacitada e com diferencial”, comenta Daineze. E completa: “Estamos aqui para fazer o melhor pelos associados e suas comunidades, é isso que nos torna diferente das demais instituições”.

Vale lembrar que nenhuma das certificações citadas acima são obrigatórias para se trabalhar no cooperativismo de crédito. Mas são um grande diferencial entre as instituições ter profissionais que as possuem.

