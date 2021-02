Prêmio integra campanha Investir Bem é Fazer o Bem que comemora 35 anos da cooperativa

O associado de Japira, Jamir Leopoldino da Silva é o ganhador do primeiro carro 0 km sorteado na Campanha Investir Bem é Fazer o Bem em comemoração ao aniversário de 35 anos da Sicredi Norte Sul. O Fiat Mobi 0 km foi entregue nesta sexta-feira, dia cinco, em frente da agência, onde recebeu as chaves do Presidente, Paulo José Buso Júnior.

“Pode ter sido sorte, mas foi muito mais que isso, foi fé. É uma alegria tão grande que só passando por isso para poder entender, não tenho palavras”, festeja o associado. Ele completa: “2020 foi um ano muito difícil, muitas coisas aconteceram e agora receber esse prêmio é algo que traz um alívio para a gente”.

A APAE do município também foi premiada na mesma ocasião com uma poupança no valor de R$ 2 mil, pois foi indicada como instituição social no cupom do associado sorteado.

Sirlei Aparecida Galhardo , diretora e Ideni Aparecida de Assis, vice-presidente, representaram a Associação na entrega.

Segundo Sirlei, o prêmio não poderia ter vindo em hora melhor:“Estávamos preocupados porque precisávamos realizar a compra de muitos EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) para a volta às aulas e não sabíamos como fazer. Esse valor nos ajudará muito”, comentou a diretora.

Pode ter sido sorte, mas foi muito mais que isso, foi fé. É uma alegria tão grande que só passando por isso para poder entender, não tenho palavras”

A iniciativa Investir Bem é Fazer o Bem realizará sorteios semanalmente nas agências da Sicredi Norte Sul até o dia dois de junho deste ano, quando acontecerá o sorteio final tendo como prêmios mais um Fiat Mobi e um Jeep Compass 0 km.

Ainda são muitas chances para ganhar prêmios como: cervejeiras, poupanças de R$ 5 mil, motos O km e muitos outros. Além disso, as instituições indicadas continuam concorrendo a prêmios também.

“Estamos muito feliz em poder realizar essa entrega em Japira. Essa proximidade com nossos associados e comunidades é muito gratificante para nós. Estar realmente juntos e fazer a diferença na vida das pessoas é algo que realmente nos mostra a importância do cooperativismo”, afirma Buso, satisfeito.

Para participar da campanha basta ser associado da Sicredi Norte Sul e adquirir qualquer produto ou serviço integrante da promoção. Qualquer dúvida procure a agência Norte Sul mais próxima.